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Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

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Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Алжир [заражений: 584 (+73) | смертей: 35 (+4) | выздоровлений: 37 (+6)]

Из-за коронавируса в стране запретили импорт 1219 товаров из-за рубежа, в том числе продуктов питания — муки, масла, сахара, кофе, риса, мяса — и ряда медикаментов.

Египет [заражений: 656 (+47) | смертей: 41 (+1) | выздоровлений: 150 (+18)]

Президент Египта призвал заполнять склады со стратегическими запасами продовольствия ввиду вспышки коронавируса.

На Великой пирамиде высветили надпись «Оставайтесь в безопасности».

Ливия [заражений: 8 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Human Rights Watch предупредила о превращении лагерей беженцев в Ливии в рассадники коронавируса.

Марокко [заражений: 556 (+77) | смертей: 33 (+7) | выздоровлений: 15 (+2)]

В Евросоюзе предложили выделить 450 млн евро Марокко для борьбы с последствиями коронавируса. 150 млн будет выделено немедленно, остальная сумма будет передана позже.

СМИ сообщают о нехватке медикаментов и средств защиты у сотрудников здравоохранения.

Судан [заражений: 6 | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 0]

На улицах Судана начали появляться граффити, прославляющие борющихся с коронавирусом врачей.

Тунис [заражений: 362 (+50) | смертей: 9 (+1) | выздоровлений: 3 (+1)]

Туроператоры в Тунисе призвали переждать пандемию, но не отказываться от идеи посетить страну.

Ближний Восток

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Бахрейн [заражений: 515 (+16) | смертей: 4 | выздоровлений: 295 (+23)]

В Манаме обвинили властей Катара в заговоре против Бахрейна и разыгрывании карты «бахрейнских граждан», которых в нарушение обязательных процедур доставили из Ирана в терминал Дохи, для давления на страну.

Несколько отелей в Бахрейне переоборудовали в центры временного содержания и карантина.

Израиль [заражений: 4695 (+448) | смертей: 18 (+3) | выздоровлений: 161 (+29)]

Вступили в силу новые ограничения: запрет на сбор более 2 человек на общественных местах, запрет на групповые молитвы, в том числе и на открытых пространствах, запрет на похороны с участием более 20 человек, запрет на проведение свадеб с приглашёнными гостями.

Иордания [заражений: 268 (+9) | смертей: 5 (+2) | выздоровлений: 26 (+8)]

Власти объявили об окончании карантина прибывших две недели из-за рубежа граждан — из отелей их развозят по местам проживания.

Ирак [заражений: 630 (+83) | смертей: 46 (+4) | выздоровлений: 152 (+9)]

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Новоназначенный премьер-министр Ирака Аднан аз-Зуруфи призвал снять санкции с Ирана и помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Йемен [заражений: 0]

Катар [заражений: 693 (+59) | смертей: 1 | выздоровлений: 51 (+3)]

The Guardian утверждает, что несмотря на коронавирус, стройплощадку объектов к Чемпионату мира по футболу сворачивать не стали.

Qatar Airways запустили рейсы в Австралию.

Кувейт [заражений: 266 (+11) | смертей: 0 | выздоровлений: 72]

Министерство здравоохранения и министерство образования достигли соглашение о досрочных выпускных экзаменах студентов-медиков.

Ливан [заражений: 446 (+8) | смертей: 11 (+1) | выздоровлений: 35 (+5)]

В нарушение карантина на юге Бейрута и в Триполи прошли протесты: местные жители утверждают, что антикризисные меры, предпринятые властями Ливана, ещё сильнее загонят граждан за порог бедности.

В стране не будут выдавать доллары до тех пор, пока снова не откроют аэропорты: в Ливане не хватает валюты.

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 611 (+41) | смертей: 5 (+2) | выздоровлений: 61 (+3)]

Абу-Даби объявил о развёртывании на основных дорожных направлениях в стране стационарных постов для скрининга проезжающих автомобилей и выявления коронавируса у граждан.

В стране продлили действия разрешения на работу ещё на три месяца.

Дистанционное обучение в стране продлили до конца учебного года

Полиция Дубаи заявила о запуске специального сервиса для помощи престарелым гражданам в городе.

Власти объявили о введении карантина в квартале Ар-Рас в Дубае на период проведения дезинфекции.

Оман [заражений: 179 (+12) | смертей: 0 | выздоровлений: 29 (+6)]

В Минздраве опубликовали новые рекомендации по соблюдению режима самоизоляции. По прогнозу ведомства, пик заражения COVID-19 придётся на середину апреля, а рост огромного числа заражений будет спровоцирован возвращением студентов из-за рубежа.

Палестина [заражений: 117 (+8) | смертей: 1 | выздоровлений: 18]

В Сенате США призвали Госдепартамент разморозить программы помощи Западному берегу и Сектору Газа и помочь Палестине справиться с коронавирусом.

Несмотря на призывы премьер-министра к возвращению палестинцев на территорию страны, пропалестинские источники обвинили израильтян в насильственном возвращении палестинских рабочих на территорию Западного береги и Сектора Газа без соблюдения карантина и обязательных процедур по проверке на наличие коронавируса.

Саудовская Аравия [заражений: 1453 (+154) | смертей: 8 | выздоровлений: 115 (+49)]

Король Салман бин Абдулазиз приказал лечить от коронавируса всех нуждающихся в медицинской помощи, в том числе и иностранцев с просроченной визой.

Сирия [заражений: 10 (+5) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 0]

В Сирии зафиксирован ещё один случай смерти от коронавируса. Общее число случаев выявления коронавируса в стране — 10.

«Правительство спасения», подчиняющееся группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», заявило о закрытии всех пунктов пропуска в провинциях Алеппо и Идлиб до 15 апреля.

Турция [заражений: 10827 (+1610) | смертей: 168 (+37) | выздоровлений: 162 (+57)]

В Турции презентовали экспериментальный аппарат ИВЛ.

Несколько правозащитных организаций призвали власти освободить журналистов и активистов из тюрем.

В Стамбуле студенты устроили коронавирусную вечеринку, полиция задержала 11 человек.

Средний Восток

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Афганистан [заражений: 170 (+50) | смертей: 4 | выздоровлений: 2]

Посольство США в Кабуле заявило о предоставлении 5 млн долларов Афганистану в рамках борьбы с коронавирусом.

Несмотря на объявленный карантин, на улицах Кабула всё равно много машин и транспорта.

В социальных сетях распространяются фотографии спящих прямо на полу врачей, которые борются с коронавирусом.

Иран [заражений: 41495 (+3186) | смертей: 2757 (+117) | выздоровлений: 13911 (+1520)]

В Иране заявили, что им очень жаль американский народ, и власти хотели бы оказать посильную помощь США, но наложенные Белым домом санкции не дают этого сделать. В знак доброй воли через посольство Швейцарии в США передали изготовленные в Иране наборы для тестирования COVID-19.

В стране продолжают розыск 54 заключённых, сбежавших из тюрьмы в городе Секкез на фоне волнений, вызванных коронавирусной пандемией. Персонал тюрьмы был допрошен, четверо сотрудников арестовано: их обвинили в помощи заключенным сбежать.

Пакистан [заражений: 1865 (+240) | смертей: 25 (+7) | выздоровлений: 76 (+24)]

Несмотря на объявленный карантин и режим самоизоляции, в Карачи до сих пор приходят люди на молитвы.

В стране запустили горячую линию на WhatsApp на 7 языках.

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