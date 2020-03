Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 584 (+73) | смертей: 35 (+4) | выздоровлений: 37 (+6)]

Из-за коронавируса в стране запретили импорт 1219 товаров из-за рубежа, в том числе продуктов питания — муки, масла, сахара, кофе, риса, мяса — и ряда медикаментов.

Египет [заражений: 656 (+47) | смертей: 41 (+1) | выздоровлений: 150 (+18)]

Президент Египта призвал заполнять склады со стратегическими запасами продовольствия ввиду вспышки коронавируса.

Egypt's Sisi calls for boost of strategic food reserves during coronavirus outbreak https://t.co/B35rGcdK4G via @SatankMKR — Kogonuso (@Kogonuso) March 31, 2020

На Великой пирамиде высветили надпись «Оставайтесь в безопасности».

Ливия [заражений: 8 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Human Rights Watch предупредила о превращении лагерей беженцев в Ливии в рассадники коронавируса.

Марокко [заражений: 556 (+77) | смертей: 33 (+7) | выздоровлений: 15 (+2)]

В Евросоюзе предложили выделить 450 млн евро Марокко для борьбы с последствиями коронавируса. 150 млн будет выделено немедленно, остальная сумма будет передана позже.

СМИ сообщают о нехватке медикаментов и средств защиты у сотрудников здравоохранения.

Moroccan health workers and the shortage of medical supplies amid coronavirus outbreak https://t.co/7UlawsVKN8 — Shiny Chauf Morocco (@shinychauf) March 30, 2020

Судан [заражений: 6 | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 0]

На улицах Судана начали появляться граффити, прославляющие борющихся с коронавирусом врачей.

Тунис [заражений: 362 (+50) | смертей: 9 (+1) | выздоровлений: 3 (+1)]

Туроператоры в Тунисе призвали переждать пандемию, но не отказываться от идеи посетить страну.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 515 (+16) | смертей: 4 | выздоровлений: 295 (+23)]

В Манаме обвинили властей Катара в заговоре против Бахрейна и разыгрывании карты «бахрейнских граждан», которых в нарушение обязательных процедур доставили из Ирана в терминал Дохи, для давления на страну.

Несколько отелей в Бахрейне переоборудовали в центры временного содержания и карантина.

Several hotels across Bahrain have been converted into quarantine facilities for coronavirus (Covid-19) cases, the GDN has learnt.



The move is part of the government’s contingency plans to tie up with the private… https://t.co/2dOwq0MNuM — daralkhalifanews (@daralkhalifa) March 31, 2020

Израиль [заражений: 4695 (+448) | смертей: 18 (+3) | выздоровлений: 161 (+29)]

Вступили в силу новые ограничения: запрет на сбор более 2 человек на общественных местах, запрет на групповые молитвы, в том числе и на открытых пространствах, запрет на похороны с участием более 20 человек, запрет на проведение свадеб с приглашёнными гостями.

Иордания [заражений: 268 (+9) | смертей: 5 (+2) | выздоровлений: 26 (+8)]

Власти объявили об окончании карантина прибывших две недели из-за рубежа граждан — из отелей их развозят по местам проживания.

Ирак [заражений: 630 (+83) | смертей: 46 (+4) | выздоровлений: 152 (+9)]

Новоназначенный премьер-министр Ирака Аднан аз-Зуруфи призвал снять санкции с Ирана и помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Йемен [заражений: 0]

Катар [заражений: 693 (+59) | смертей: 1 | выздоровлений: 51 (+3)]

The Guardian утверждает, что несмотря на коронавирус, стройплощадку объектов к Чемпионату мира по футболу сворачивать не стали.

Despite coronavirus, it's 'business as usual' for World Cup workers in Qatar https://t.co/ZB2Qq8rU22 — (((dave schechter))) (@daveschechter) March 31, 2020

Qatar Airways запустили рейсы в Австралию.

Кувейт [заражений: 266 (+11) | смертей: 0 | выздоровлений: 72]

Министерство здравоохранения и министерство образования достигли соглашение о досрочных выпускных экзаменах студентов-медиков.

Kuwait University |



The Minister of Education and the Minister of Higher Education, Dr. Saud Al-Harbi, approves the proposal submitted by the Vice President for Health Sciencehttps://t.co/j5k7q8KX9P#kuniv #coronavirus #Covid_19 #الكويت pic.twitter.com/e32sDayEED — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) March 30, 2020

Ливан [заражений: 446 (+8) | смертей: 11 (+1) | выздоровлений: 35 (+5)]

В нарушение карантина на юге Бейрута и в Триполи прошли протесты: местные жители утверждают, что антикризисные меры, предпринятые властями Ливана, ещё сильнее загонят граждан за порог бедности.

В стране не будут выдавать доллары до тех пор, пока снова не откроют аэропорты: в Ливане не хватает валюты.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 611 (+41) | смертей: 5 (+2) | выздоровлений: 61 (+3)]

Абу-Даби объявил о развёртывании на основных дорожных направлениях в стране стационарных постов для скрининга проезжающих автомобилей и выявления коронавируса у граждан.

В стране продлили действия разрешения на работу ещё на три месяца.

Дистанционное обучение в стране продлили до конца учебного года

Полиция Дубаи заявила о запуске специального сервиса для помощи престарелым гражданам в городе.

Власти объявили о введении карантина в квартале Ар-Рас в Дубае на период проведения дезинфекции.

Оман [заражений: 179 (+12) | смертей: 0 | выздоровлений: 29 (+6)]

В Минздраве опубликовали новые рекомендации по соблюдению режима самоизоляции. По прогнозу ведомства, пик заражения COVID-19 придётся на середину апреля, а рост огромного числа заражений будет спровоцирован возвращением студентов из-за рубежа.

Ministry of Health @OmaniMOH points out rules to follow during home isolation:

Stay in a separate, well-ventilated room and toilet of its own, with no exit from it unless you need to go to the health facility #Covid_19 #كوفيد١٩#خليك_بالبيت#ابقى_بأمان_من_أجل_عمان#تثقيف_صحي pic.twitter.com/olsPbkDKD4 — TFM Oman (@TFMOman) March 30, 2020

Палестина [заражений: 117 (+8) | смертей: 1 | выздоровлений: 18]

В Сенате США призвали Госдепартамент разморозить программы помощи Западному берегу и Сектору Газа и помочь Палестине справиться с коронавирусом.

Несмотря на призывы премьер-министра к возвращению палестинцев на территорию страны, пропалестинские источники обвинили израильтян в насильственном возвращении палестинских рабочих на территорию Западного береги и Сектора Газа без соблюдения карантина и обязательных процедур по проверке на наличие коронавируса.

Саудовская Аравия [заражений: 1453 (+154) | смертей: 8 | выздоровлений: 115 (+49)]

Король Салман бин Абдулазиз приказал лечить от коронавируса всех нуждающихся в медицинской помощи, в том числе и иностранцев с просроченной визой.

Сирия [заражений: 10 (+5) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 0]

В Сирии зафиксирован ещё один случай смерти от коронавируса. Общее число случаев выявления коронавируса в стране — 10.

«Правительство спасения», подчиняющееся группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», заявило о закрытии всех пунктов пропуска в провинциях Алеппо и Идлиб до 15 апреля.

Турция [заражений: 10827 (+1610) | смертей: 168 (+37) | выздоровлений: 162 (+57)]

В Турции презентовали экспериментальный аппарат ИВЛ.

???? | Footage shows the first prototype of the Turkish-produced ventilator's serial production



▪️The device was designed by @biyovent and produced by @arcelik with technical support from engineers of @aselsan and @Baykar_Savunma #coronaviruspic.twitter.com/2uKbzZFfdl — EHA News (@eha_news) March 31, 2020

Несколько правозащитных организаций призвали власти освободить журналистов и активистов из тюрем.

В Стамбуле студенты устроили коронавирусную вечеринку, полиция задержала 11 человек.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 170 (+50) | смертей: 4 | выздоровлений: 2]

Посольство США в Кабуле заявило о предоставлении 5 млн долларов Афганистану в рамках борьбы с коронавирусом.

The US Embassy in Kabul announced that it is providing 5 million dollars in aid to Afghanistan to confront the Coronavirus. pic.twitter.com/kUKsTyFd08 — Massiullah (@Massiullah14) March 31, 2020

Несмотря на объявленный карантин, на улицах Кабула всё равно много машин и транспорта.

Kabul’s fourth day of a three-week COVID-19 lockdown in the rain. The streets below (where the butchers are) are flooded from the rain. There are more than 170 Coronavirus cases in Afghanistan currently pic.twitter.com/alyF8UoIlY — Ali M Latifi (@alibomaye) March 31, 2020

В социальных сетях распространяются фотографии спящих прямо на полу врачей, которые борются с коронавирусом.

وضعیت داکتر ها در جریان مبارزه با ویروس کرونا... در کشورهای دیگر هم داکترهای اش در هوتل های لوکس نمی خوابد. در این لحظه ای خطرناک همه با هم باشیم. برای انتقاد و اتهام وقت فراوان خواهد بود. #COVID19 #StayAtHome pic.twitter.com/P22UZvEVXq — CoronaVirus UPDATE Afghanistan (@AFgCorona) March 31, 2020

Иран [заражений: 41495 (+3186) | смертей: 2757 (+117) | выздоровлений: 13911 (+1520)]

В Иране заявили, что им очень жаль американский народ, и власти хотели бы оказать посильную помощь США, но наложенные Белым домом санкции не дают этого сделать. В знак доброй воли через посольство Швейцарии в США передали изготовленные в Иране наборы для тестирования COVID-19.

В стране продолжают розыск 54 заключённых, сбежавших из тюрьмы в городе Секкез на фоне волнений, вызванных коронавирусной пандемией. Персонал тюрьмы был допрошен, четверо сотрудников арестовано: их обвинили в помощи заключенным сбежать.

Пакистан [заражений: 1865 (+240) | смертей: 25 (+7) | выздоровлений: 76 (+24)]

Несмотря на объявленный карантин и режим самоизоляции, в Карачи до сих пор приходят люди на молитвы.

#Pakistan faces its biggest challenge ever: how to mobilize its broken state as number of #coronavirus cases rapidly spreads in the world’s fifth most populous country.

Worshipers enter Mosque in #Karachi during lockdown

All mosques remained open there#CoronavirusinPakistan pic.twitter.com/TDYDxXBjij — Ershad Hussain (@EHussain_BAN) March 31, 2020

В стране запустили горячую линию на WhatsApp на 7 языках.