Москва, 31 марта. Военные обозреватели китайского издания Sohu рассказали об уникальной российской технологии — двигателе НК-32, которую представители армии РФ хранят серьезнее, чем конструкцию атомной бомбы.

Как уточнили специалисты, речь идет о разработке Куйбышевского моторного завода. Эксперты объяснили, что Москва и Пекин на протяжении многих лет сотрудничают во многих областях, в том числе военной сфере. Китайские и российские специалисты обмениваются научно-технической информацией.

Несмотря на это, китайская сторона заявила, что один из секретов, которым Москва никогда не делится, является двухконтурный реактивный двигатель НК-32, устанавливаемый на стратегические ракетоносцы Ту-160. В Китае рассказали о тайне двигателей Ту-160, которую тщательно оберегает Россия.

«Секретом этих двигателей Россия дорожит даже больше, чем конструкцией атомной бомбы», — подчеркнули журналисты.

СМИ напомнили, что НК-32 разработал конструктор Николай Кузнецов. Кроме него, он работал над НК-12, который устанавливается «на другое чудо российской дальней авиации» — турбовинтовой Ту-95.

Несмотря на то, что Ту-95, по мнению китайской стороны, «немного устарел», с Ту-160 может конкурировать разве что американский стратег-невидимка B-2, да и то по совокупности характеристик.

Ранее американский журнал The National Interest пришел к выводу, что российский бомбардировщик не имеет существенных недостатков за исключением отказа от использования стелс-технологий.

Напомним, стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» предназначен для поражения важнейших целей в удаленных районах и глубоком тылу противника. Самолет, установивший 46 мировых рекордов, был введен в эксплуатацию в 1987 году.

Газета «Известия», писала, что в феврале два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями.