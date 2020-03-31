Онищенко назвал разумной предосторожностью перенос сроков поступления в вузы

Минобрнауки решило перенести сроки вступительных экзаменов в российские вузы из-за пандемии коронавируса COVID-2019. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко приветствовал это решение.

Как сообщил во вторник министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сроки зачисления в российские вузы в 2020 году будут перенесены предположительно на две-четыре недели. Изначально же планировалось, что прием в вузы должен стартовать не позднее 20 июня.

Депутат Геннадий Онищенко назвал это решение логичным, отметив при этом, что если ситуация с коронавирусом в стране и мире будет развиваться по более благоприятному сценарию, то «все можно будет вернуть назад».

«Поступающие в вузы — то есть абитуриенты — люди организованные. Поэтому паники никакой не будет. К тому же, какие у нас вступительные экзамены? Подал документы с результатами единых государственных экзаменов и все — сидишь и ждешь. А сроки сдачи ЕГЭ, как вы знаете, на прошлой неделе были перенесены. Логично было и поступление в вузы отсрочить в связи с этим», — сказал Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Зампредседателя думского комитета по образованию и науке подчеркнул, что никакой проблемы в переносе вступительных экзаменов он не видит.

«Сделан шаг в сторону разумной предосторожности. И тут не надо сокрушаться», — добавил Онищенко.

Напомним, изначально основной этап сдачи ЕГЭ российскими школьниками должен был начаться 25 мая 2020 года, но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией начало основного этапа ЕГЭ перенесли на 8 июня. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с региональными министрами образования 27 марта, на котором озвучивались новые вводные по организации работы детских садов, школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Добавим, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. В связи с этим во многих регионах страны объявлен режим домашней самоизоляции по примеру Москвы. В рамках него людям запрещается покидать свои дома за исключением тех, кто продолжает работать. Выйти из квартиры можно в случае необходимости получения экстренной медицинской помощи либо когда есть угроза жизни и здоровью. При этом разрешено выходить в ближайшие к дому магазин и аптеку, выносить бытовой мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более ста метров от дома. Граждане обязаны соблюдать дистанцию между собой в полтора-два метра.