Пушков объяснил, зачем политик из США написал роман о «планах» РФ начать ядерную войну

Москва, 31 марта. Иностранные бывшие политики и генералы только и делают, что безосновательно приписывают России «планы» начать ядерную войну. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя роман экс-спикера палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича.

Американский политик в соавторстве с журналистом Питом Эрли написал роман, в центре которого оказался СССР. Гингрич утверждает, что тщательно изучил «исторические факты», многие из которых «ранее были неизвестными и шокирующими». В частности, он объявил, что Советский Союз в 1960-е годы будто бы «планировал» подводный ядерный взрыв, цунами от которого затопило бы Восточное побережье США.

Пушков отреагировал на заявления Гингрича в своем Twitter. Сенатор объяснил, что политик попросту решил «обессмертить» себя таким провокационным романом.

«У ряда англосаксонских экс-политиков и экс-генералов подлинная мания: придумывать, как Россия якобы готовится начать ядерную войну против миролюбивых, наивных, беззащитных и уязвимых Соединенных Штатов или же Британии», — констатировал он.

У ряда англосаксонских экс-политиков и экс-генералов - подлинная мания: придумывать, как Россия якобы готовится начать ядерную войну против миролюбивых, наивных, беззащитных и уязвимых Соединённых Штатов или же Британии. Вот и Гингрич решил «обессмертить» себя таким способом. https://t.co/GLN3xy85kY — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 30, 2020

В прошлом году американские ученые сделали громкое заявление о том, что в 2025 году «произойдет ядерная война», причиной которой станет конфликт Индии и Пакистана. По их подсчетам, противостояние приведет к гибели 50-125 миллионов человек за неделю и отразится на климате Земли.