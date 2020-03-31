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Историк Гростиньш: Неучи во власти Латвии во время пандемии делят людей по национальностям

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Ныне в здании Сейма ЛР пусто — все парламентарии на карантине

Эпидемия коронавируса в Латвии приобрела хаотичный характер, когда невозможно определить, кто кого заражает. Но только не в случае с депутатом сейма Артуссом Кайминьшем, который отправил латвийский парламент и правительство в самоизоляцию, успев пообщаться со множеством депутатов и членов кабмина после своей зарубежной поездки. Впрочем, даже получив положительные результаты на наличие вируса, политик продолжал наведываться за пивасиком в ближайший к дому торговый центр.

Ситуацию со скандальным депутатом и тем, как справляются с пандемией в Латвии, Федеральному агентству новостей комментирует латвийский историк и политик Нормунд Гростиньш.

Лидер латвийской Партии центра Нормунд Гростиньш

Сейм ЛР и кабмин отправлены в карантин

Правительство и парламент Латвии пали жертвой своей недостаточной и неэффективной реакции на пандемию, считает Гростиньш.

«Потому что уже месяц назад надо было ввести систему, которая работает в ряде других стран, когда каждый приезжающий из-за границы отправляется на две недели в карантин. Соответственно, если бы депутат Кайминьш после возвращения в Латвию провел бы две недели дома, то и кабинет министров, и сейм продолжили бы свою работу в нормальном режиме. А Кайминьш отправился бы на излечение», — говорит он.

Однако власти ЛР стали заложниками своей безалаберности, указывает эксперт, замечая, что и многие депутаты сейма отличаются крайней безответственностью, так что Кайминьш далеко не единственный в своем роде. Хотя этот депутат печально известен и своими алкогольными скандалами, пожаром в собственной квартире, во время которого получил серьезные ожоги, и автоаварией, и разборками в развлекательных заведениях.

Депутат Сейма ЛР Артусс Кайминьш

«Ничего удивительного: депутаты, избранные в сейм от популистской партии KPV LV, одним из основателей которой в свое время был Кайминьш, полностью отражают уровень электората, — подчеркивает собеседник ФАН. — Например, комиссией сейма по народному хозяйству руководит член этой партии, не имеющий, как выяснилось, даже высшего образования. Но его собираются выдвинуть в министры экономики.

Хотя, как я предполагал, в такие тяжелые времена народным хозяйством и в качестве министра, и в качестве руководителя парламентской комиссии должен бы руководить профессионал с высшим экономическим образованием, желательно доктор наук с опытом управления частным или государственным бизнесом».

Но вместо этого такой важной комиссией в сейме почти полтора года руководит человек со степенью бакалавра, т. е. с незаконченным высшим образованием — тремя курсами вуза, причем в области туризма, поясняет Гростиньш.

«А ведь этой комиссией разрабатывались многие экономические законопроекты, включая те, что касаются нынешних непомерно завышенных налогов, — замечает политик. — Этой партии и ее членам удалось оседлать протестное движение и привести в сейм полных … (не очень умных людей, если переиначить то, что сказал собеседник. — Прим. ФАН). Сгустком подобного является тот же Кайминьш, которого даже «свои» не смогли вытерпеть и исключили из партии и фракции».

Артусс Кайминьш (справа) вместе с президентом ЛР Эгилсом Левитсом

Однако Артуссу Кайминьшу выбивание сейма и правительства (включая изолированного премьер-министра) из нормального рабочего режима так же сойдет с рук, как и прежние проделки — за лояльного ко всем инициативам властей депутата вступился министр юстиции. Правящая коалиция основывается именно на таких кадрах, как Кайминьш, отмечает историк.

«Они и при прямом контакте были неэффективны, а на удаленной работе — тем более, — подчеркивает он. — Ведь даже защитные маски в Даугавпилсской больнице (во втором по величине городе Латвии. — Прим. ФАН) принялись шить сами! Это полный провал. Что, у нас нет госрезервов? Или армия не готова к бактереологической войне при огромных военных расходах (2,1% от ВВП, Латвия — лидер в этом отношении среди европейских стран — членов НАТО. — Прим. ФАН). Что же говорить тогда о населении?»

Нормунд Гростиньш справедливо обращает внимание и на то, что министром здравоохранения должен быть человек хотя бы с медицинским образованием, а в Латвии это очередной политический министр Илзе Винькеле, по образованию социальный работник.

Илзе Винькеле

«Когда вместо раздербанивания бюджетных денег этим политическим министрам пришлось в условиях пандемии решать реальные вопросы по реальному управлению кризисом, все они оказались практически ни на что не способны», — замечает историк.

Президент Латвии обратился к латышскому народу: «Мы справимся!»

Корреспондент ФАН напоминает, что и президент Латвии Эгилс Левитс тоже занял странную позицию, обратившись лишь к латышам по поводу работы сейма в удаленном режиме в связи с возможным заражением депутатов коронавирусом. При этом он «не заметил» другой половины жителей Латвии — русских и русскоязычных. Президент выразил уверенность, что латыши, как дисциплинированный народ, преодолеют эту ситуацию. Дай бог, но как же русские?

«Это абсолютно безответственно — выступать с такими речами, — считает Гростиньш. — Лучше бы он и другие политические структуры, запланировавшие на «политический туризм» сотни тысяч евро в этом году, в связи с коронавирусом и отменой всех поездок перечислили высвободившиеся средства медработникам и населению на борьбу с эпидемией — на те же маски, защитные костюмы для врачей и медицинское оборудование».

Эксперт рассказывает, что Партия центра, лидером которой он является, предложила сделать это президенту уже дважды, но ни он, ни его канцелярия пока никак не отреагировали.

Артусс Кайминьш (слева) вместе с президентом ЛР Эгилсом Левитсом

К слову, у президента Латвии, напоминает Гростиньш, тоже нет высшего юридического образования, несмотря на то, что он занимал пост министра юстиции республики и был даже судьей Европейского суда по правам человека от Латвии. В биографии президента нет упоминаний о получении им высшего образования по какой-либо специальности.

«Вот такой «загадочный» у нас президент», — замечает собеседник ФАН.

Корреспондент напоминает Гростиньшу, что зато Левитс абсолютно «незагадочный» для блока Национального объединения, входящего в правящий триумвират и выдвинувшего юриста без диплома в президенты в 2019 году за конкретные заслуги.

Некоторые факты, чтобы вы понимали, кто руководит ЛР. Левитс родился в еврейско-латышской семье, которая в 1972 году выехала из СССР по израильской визе, но осела в ФРГ, в Мюнстере, где Эгилс закончил латышскую гимназию. Учебное заведение было организовано бывшими легионерами двух латвийских дивизий Waffen SS.

Позже Левитс сотрудничал с одним из деятелей латышского нацизма 1930-х годов Адольфом Шилде, которого высоко ценил за «сильное радикально-националистическое направление» и за то, что тот выступал за ускоренное достижение доминирования основной нации в общественной, культурной и хозяйственной жизни. Вот этому Эгилс с лихвой и выучился, применив теорию на практике, вернувшись в Советскую Латвию во времена «песенной революции» в конце 1980-х.

Будучи одним из лидеров Народного фронта Латвии, Левитс стал автором Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики как продолжения довоенной. Это позволило объявить преимущественно русскоговорящее население республики в октябре 1991 года негражданами, отняв все основополагающие права человека, среди которых право голосовать и быть избранным в структуры власти. До сих пор в Латвии более 214 тысяч неграждан.

А в 2014 году Левитс также юридически закрепил в преамбуле Конституции ЛР приоритет латышской нации над другими национальностями страны, что дало основания для перевода всех школ национальных меньшинств (и бывших русских) лишь на латышский язык обучения.

В этом свете обращение Левитса по поводу коронавируса только к латышской нации как «доминирующей» предстает не ошибкой, а вполне логичным действом верного последователя Адольфа Шилде.

P. S. Пока в Латвии на 1,9 млн населения приходится 376 случаев заражения коронавирусом, но вирусологи готовятся к взрывному увеличению больных в ближайшее время.

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