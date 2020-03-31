Историк Гростиньш: Неучи во власти Латвии во время пандемии делят людей по национальностям

Эпидемия коронавируса в Латвии приобрела хаотичный характер, когда невозможно определить, кто кого заражает. Но только не в случае с депутатом сейма Артуссом Кайминьшем, который отправил латвийский парламент и правительство в самоизоляцию, успев пообщаться со множеством депутатов и членов кабмина после своей зарубежной поездки. Впрочем, даже получив положительные результаты на наличие вируса, политик продолжал наведываться за пивасиком в ближайший к дому торговый центр.

Ситуацию со скандальным депутатом и тем, как справляются с пандемией в Латвии, Федеральному агентству новостей комментирует латвийский историк и политик Нормунд Гростиньш.

Сейм ЛР и кабмин отправлены в карантин

Правительство и парламент Латвии пали жертвой своей недостаточной и неэффективной реакции на пандемию, считает Гростиньш.

«Потому что уже месяц назад надо было ввести систему, которая работает в ряде других стран, когда каждый приезжающий из-за границы отправляется на две недели в карантин. Соответственно, если бы депутат Кайминьш после возвращения в Латвию провел бы две недели дома, то и кабинет министров, и сейм продолжили бы свою работу в нормальном режиме. А Кайминьш отправился бы на излечение», — говорит он.

Однако власти ЛР стали заложниками своей безалаберности, указывает эксперт, замечая, что и многие депутаты сейма отличаются крайней безответственностью, так что Кайминьш далеко не единственный в своем роде. Хотя этот депутат печально известен и своими алкогольными скандалами, пожаром в собственной квартире, во время которого получил серьезные ожоги, и автоаварией, и разборками в развлекательных заведениях.

«Ничего удивительного: депутаты, избранные в сейм от популистской партии KPV LV, одним из основателей которой в свое время был Кайминьш, полностью отражают уровень электората, — подчеркивает собеседник ФАН. — Например, комиссией сейма по народному хозяйству руководит член этой партии, не имеющий, как выяснилось, даже высшего образования. Но его собираются выдвинуть в министры экономики. Хотя, как я предполагал, в такие тяжелые времена народным хозяйством и в качестве министра, и в качестве руководителя парламентской комиссии должен бы руководить профессионал с высшим экономическим образованием, желательно доктор наук с опытом управления частным или государственным бизнесом».

Но вместо этого такой важной комиссией в сейме почти полтора года руководит человек со степенью бакалавра, т. е. с незаконченным высшим образованием — тремя курсами вуза, причем в области туризма, поясняет Гростиньш.

«А ведь этой комиссией разрабатывались многие экономические законопроекты, включая те, что касаются нынешних непомерно завышенных налогов, — замечает политик. — Этой партии и ее членам удалось оседлать протестное движение и привести в сейм полных … (не очень умных людей, если переиначить то, что сказал собеседник. — Прим. ФАН). Сгустком подобного является тот же Кайминьш, которого даже «свои» не смогли вытерпеть и исключили из партии и фракции».

Однако Артуссу Кайминьшу выбивание сейма и правительства (включая изолированного премьер-министра) из нормального рабочего режима так же сойдет с рук, как и прежние проделки — за лояльного ко всем инициативам властей депутата вступился министр юстиции. Правящая коалиция основывается именно на таких кадрах, как Кайминьш, отмечает историк.

«Они и при прямом контакте были неэффективны, а на удаленной работе — тем более, — подчеркивает он. — Ведь даже защитные маски в Даугавпилсской больнице (во втором по величине городе Латвии. — Прим. ФАН) принялись шить сами! Это полный провал. Что, у нас нет госрезервов? Или армия не готова к бактереологической войне при огромных военных расходах (2,1% от ВВП, Латвия — лидер в этом отношении среди европейских стран — членов НАТО. — Прим. ФАН). Что же говорить тогда о населении?»

Нормунд Гростиньш справедливо обращает внимание и на то, что министром здравоохранения должен быть человек хотя бы с медицинским образованием, а в Латвии это очередной политический министр Илзе Винькеле, по образованию социальный работник.

«Когда вместо раздербанивания бюджетных денег этим политическим министрам пришлось в условиях пандемии решать реальные вопросы по реальному управлению кризисом, все они оказались практически ни на что не способны», — замечает историк.

Президент Латвии обратился к латышскому народу: «Мы справимся!»

Корреспондент ФАН напоминает, что и президент Латвии Эгилс Левитс тоже занял странную позицию, обратившись лишь к латышам по поводу работы сейма в удаленном режиме в связи с возможным заражением депутатов коронавирусом. При этом он «не заметил» другой половины жителей Латвии — русских и русскоязычных. Президент выразил уверенность, что латыши, как дисциплинированный народ, преодолеют эту ситуацию. Дай бог, но как же русские?

«Это абсолютно безответственно — выступать с такими речами, — считает Гростиньш. — Лучше бы он и другие политические структуры, запланировавшие на «политический туризм» сотни тысяч евро в этом году, в связи с коронавирусом и отменой всех поездок перечислили высвободившиеся средства медработникам и населению на борьбу с эпидемией — на те же маски, защитные костюмы для врачей и медицинское оборудование».

Эксперт рассказывает, что Партия центра, лидером которой он является, предложила сделать это президенту уже дважды, но ни он, ни его канцелярия пока никак не отреагировали.

К слову, у президента Латвии, напоминает Гростиньш, тоже нет высшего юридического образования, несмотря на то, что он занимал пост министра юстиции республики и был даже судьей Европейского суда по правам человека от Латвии. В биографии президента нет упоминаний о получении им высшего образования по какой-либо специальности.

«Вот такой «загадочный» у нас президент», — замечает собеседник ФАН.

Корреспондент напоминает Гростиньшу, что зато Левитс абсолютно «незагадочный» для блока Национального объединения, входящего в правящий триумвират и выдвинувшего юриста без диплома в президенты в 2019 году за конкретные заслуги.

Некоторые факты, чтобы вы понимали, кто руководит ЛР. Левитс родился в еврейско-латышской семье, которая в 1972 году выехала из СССР по израильской визе, но осела в ФРГ, в Мюнстере, где Эгилс закончил латышскую гимназию. Учебное заведение было организовано бывшими легионерами двух латвийских дивизий Waffen SS.

Позже Левитс сотрудничал с одним из деятелей латышского нацизма 1930-х годов Адольфом Шилде, которого высоко ценил за «сильное радикально-националистическое направление» и за то, что тот выступал за ускоренное достижение доминирования основной нации в общественной, культурной и хозяйственной жизни. Вот этому Эгилс с лихвой и выучился, применив теорию на практике, вернувшись в Советскую Латвию во времена «песенной революции» в конце 1980-х.

Будучи одним из лидеров Народного фронта Латвии, Левитс стал автором Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики как продолжения довоенной. Это позволило объявить преимущественно русскоговорящее население республики в октябре 1991 года негражданами, отняв все основополагающие права человека, среди которых право голосовать и быть избранным в структуры власти. До сих пор в Латвии более 214 тысяч неграждан.

А в 2014 году Левитс также юридически закрепил в преамбуле Конституции ЛР приоритет латышской нации над другими национальностями страны, что дало основания для перевода всех школ национальных меньшинств (и бывших русских) лишь на латышский язык обучения.

В этом свете обращение Левитса по поводу коронавируса только к латышской нации как «доминирующей» предстает не ошибкой, а вполне логичным действом верного последователя Адольфа Шилде.

P. S. Пока в Латвии на 1,9 млн населения приходится 376 случаев заражения коронавирусом, но вирусологи готовятся к взрывному увеличению больных в ближайшее время.