Mercedes насмерть сбил журналиста ВГТРК в Новосибирске

Новосибирск, 31 марта. Журналист, телеведущий и редактор «Вести Новосибирск» Антон Лучанский погиб в ДТП. О его смерти сообщили в пресс-службе ГТРК.

«ГТРК «Новосибирск» выражает искренние соболезнования семье нашего коллеги. О дате и времени прощания мы сообщим позднее», — говорится на сайте телекомпании.

Инцидент произошел 30 марта около 21.40 по местному времени возле дома №20 по улице Богдана Хмельницкого. Лучанского сбил автомобиль, когда телеведущий вышел из трамвая на остановке. 45-летний журналист скончался в машине скорой помощи, пишут «Известия».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску, наезд на пешехода совершил водитель 27-летний водитель иномарки Mercedes-Benz Е200. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Антон Лучанский начал работать в ГТРК «Новосибирск» в 2008 году. Он специализировался на сюжетах об истории города, антропологии и археологии. В телекомпании охарактеризовали погибшего журналиста как искреннего,образованного, ироничного и интеллигентного человека, к которому в редакции относились с уважением и любовью.

«Шутили, что Лучанский — наш Луч, наше солнце», — написала пресс-служба ГТРК.

Работы Лучанского неоднократно побеждали на различных конкурсах, а его фильм «Правдивая история людей» вышел в финал национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в 2019 году, передает телеканал «360». У телеведущего остались жена и дочь.