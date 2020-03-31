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ЕК выделит 3,5 млн евро на продвижение проектов ЕС на Украине

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ЕК выделит 3,5 млн евро на продвижение проектов ЕС на Украине

Брюссель, 31 марта. Европейская комиссия намерена выделить 3,5 миллиона евро на продвижение проектов Европейского союза на Украине. Об этом свидетельствует предварительное уведомление к контракту.

Согласно документу, инициатива преследует цель обеспечить поддержку выполнения положений, содержащихся в коммуникационной стратегии Евросоюза на Украине.

Для реализации такой задачи планируют разработать и провести несколько коммуникационных кампаний.

«<…> рассчитанных на украинского зрителя и предназначенных для трансляции через различные каналы передачи информации», — передает RT.

Кроме того, предполагаются консультационные услуги специалистов в сфере стратегических коммуникаций, оказание содействия в работе со СМИ и изучении аудитории, а также в проведении анализа воздействия созданного контента на зрителя.

Напомним, что Украина долгие годы стремится в Евросоюз. После 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева. В прошлом году в конституцию Украины были внесены изменения, закрепившие курс страны на членство в Евросоюзе.

В январе этого украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе и вовсе заявил, что возглавляемая им страна «могла бы занять» место Великобритании в Европейском союзе.

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Источник: RT
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