«Росконтроль» дал рекомендации по питанию на карантине

Москва, 31 марта. Эксперты «Росконтроля» предупредили россиян о возможных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть во время соблюдения режима самоизоляции или карантина.

Среди них, в частности, бессонница, раздражительность, снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и работы ЖКТ, обострение хронических заболеваний. Чтобы обезопасить себя специалисты просят соблюдать ряд рекомендаций, в частности, по питанию.

Так,в меню обязательно должен быть белок: мясо, рыба, творог или яйца. Отметим, что на фоне новостей о распространении коронавируса в мире и сообщениями о мерах предосторожности, россияне бросились скупать гречу. Однако, по словам экспертов, есть ее, как и другие крупы и макароны можно не больше одной порции в день. Это же касается и картофеля.

Помимо этого, специалисты рекомендуют съедать не менее трех фруктов и сохранять водный баланс: пить не меньше полутора литров воды в день. Большим плюсом будет употребление лука, чеснока и имбиря. Они хороши для укрепления иммунитета. А вот от алкоголя, сладостей и фастфуда лучше отказаться. Спиртное, как напомнили в «Росконтроле», усиливает токсическую нагрузку на организм, и это подрывает его защитные силы.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Эта мера направлена на сдерживание распространения коронавируса на территории РФ. По последним данным, в нашей стране зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов выздоровели, девять человек умерли.