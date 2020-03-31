В Госдуме отправленный самолет с медицинским оборудованием назвали сигналом для США

В борьбе с коронавирусом страны должны оказывать друг другу помощь и перенимать опыт других государств. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Российская помощь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Российская Федерация прислала в США «большой самолет с медицинскими принадлежностями».

«Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», — заявил президент, выступая на пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме.

При этом американский лидер не стал приводить какие-либо подробности.

В понедельник, 30 марта, Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры двух стран, среди прочего, обсудили распространение коронавируса в мире.

Россия подала сигнал

Как отметил Юрий Швыткин, Россия, отослав самолет с помощью, подала США сигнал о том, что, невзирая на национальные противоречия и в политических взглядах, и в экономике (санкционная политика), Москва готова оказывать посильную помощь в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

«Все мировое сообщество должно объединиться вокруг этой беды — чумы XXI века. Взаимная помощь друг другу сейчас встает на первый план. Нужно всем сплотиться. Понятно, что один самолет с медицинским оборудованием не решит проблемы, но это жест доброй воли. Россия подает сигнал для всего мирового сообщества», — пояснил Юрий Швыткин.

Сегодня Соединенные Штаты продолжают удерживать первое место по числу заражений. По последним данным, в США выявлено свыше 160 тысяч заболевших COVID-19, более трех тысяч человек умерли. Комментируя сложную обстановку с коронавирусом в Штатах, Юрий Швыткин выразил мнение, что одними из главных проблем для американцев оказались кучность населения и несвоевременная реакция на проблему распространения вируса.

«Если взять Сингапур, там за считанные дни справились с коронавирусом. Поэтому у каждого свои причины. Но очевидно, что должна быть координация между государствами, обмен опытом и взаимная помощь», — заключил Юрий Швыткин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.