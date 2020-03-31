В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Москва, 31 марта. Сроки зачисления в российские высшие образовательные учреждения будут перенесены из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Будем делать перенос сроков», — уточнил он.

Как передает телеканал «Россия-24», сдача вступительных испытаний может быть перенесена на две-четыре недели. Это произойдет из-за отсрочки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

ЕГЭ в России начнется 8 июня, ОГЭ — 9 июня.

Напомним, вслед за Москвой и Московской областью режим самоизоляции с целью не допущения распространения коронавируса ввели еще 24 российских региона. Таким образом, жесткие карантинные меры действуют уже в 26 субъектах Российской Федерации. Карантинные меры предполагают запрет выхода на улицу из своих жилищ, кроме отдельных случаев: покупка еды и медикаментов, выгул собаки, вынос мусора и так далее. Отмечается, что выгуливать питомца разрешается на расстоянии не дальше 100 метров от места проживания.

Исключения также коснулись работников, которых не перевели на дистанционный режим, а также тех, кто предоставляет транспортные услуги или услуги доставки.

Текущая неделя объявлена нерабочей по всей стране. Россиянам сохранили заработную плату и призвали не покидать дома. С 30 марта строгий режим самоизоляции действует в столице. Следом за ней аналогичные меры ввели Московская, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская, Ленинградская области и Санкт-Петербург, а также республики Адыгея, Марий Эл, Коми, Татарстан, Чечня, Чувашия и Якутия.