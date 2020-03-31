Умер «первый партизан Второй мировой войны». Колонка Владимира Тулина

Все средства массовой информации Греции передали сообщение о смерти в реанимационном отделении военного госпиталя «НИМИЦ» Манолиса Глезоса, который еще при жизни стал национальным героем своей страны и самым известным греческим участником Второй мировой войны.

Его друг, бывший заместитель министра обороны Костас Исихос сообщил: «В последнее время он болел, за полтора года перенес две пневмонии. С 16 марта он находился в больнице». Глезос четырежды приговаривался к смертной казни и 16 из 97 лет своей жизни провел в застенках.

Манолис Глезос родился 9 сентября 1922 года на острове Накос в селе Апиранфос. Уже в 17 лет он начал борьбу против итальянской оккупации островов Додеканес, населенных греками, и против диктатора Иоанниса Метаксаса. Когда на Грецию напала фашистская Италия, а затем и нацистская Германия, он хотел пойти добровольцем в армию, но как политически неблагонадежному ему отказали. После оккупации Греции сражался в рядах Движения сопротивления. Ночью 30 мая 1941 года он вместе со своим другом, 19-летним Апостолосом Сантосом сорвал флаг Третьего Рейха с крыши Акрополя. Об этом подвиге узнал весь мир, генерал Шарль де Голль назвал Глезоса «первым партизаном Второй мировой войны».

Заочно был приговорен к смертной казни немецкой, а потом и итальянской оккупационной администрацией. 24 марта 1942 года был схвачен гестапо и подвергнут пытками, но ему повезло, что у него были надежные документы на чужую фамилию, и после того, как он заболел туберкулезом, его освободили. 21 апреля 1943 года Глезоса арестовывают итальянцы, и снова ему удалось спастись, и через три месяца он оказался на свободе. 7 февраля 1944 года его схватили греческие коллаборационисты, но через семь месяцев ему удалось бежать.

При этом Глезос не любил, когда его называли «героем», по его мнению, настоящим героем был его младший брат Никос, казненный нацистами в Кесарии 10 мая 1944 года. Во время съемок документального фильма «Утопия на горизонте» в 2012 году Манолис показал душераздирающее прощальное послание брата матери на внутренней ткани его каски: «Дорогая мама, я целую и обнимаю тебя. Сегодня я буду казнен, влюбившись в греч. НАРОД». Он объяснил, почему слово «греческий» было сокращено, а «народ» написано заглавными буквами: его брат хотел сказать, что он влюбится не в какое-то националистическое заблуждение, а в людей всей Европы и мира; тех, кто решил бороться за свободу и справедливость повсюду.

Мне довелось встречаться с Манолисом Глезосом, он был большим другом нашей страны.

«Мы, греки, чувствуем особую гордость — мы единственный народ, который не воевал против Советского Союза. Когда немцы объявили мобилизацию армии, чтобы воевать против СССР, и создали пункт мобилизации, здание на площади Каникос был взорвано, и были убиты как немцы, находившиеся там, так и те греки, которые поддержали идею воевать. Так была сорвана попытка создать армию, чтобы воевать с Советским Союзом», — говорил он.

Действительно, если посмотреть справки Управления по делам военнопленных и интернированных при НКВД СССР, то там можно встретить статистику на пленных всех европейских национальностей: от португальцев и люксембуржцев до шведов и датчан. Но греков там нет.

Я помню и его рассказы о том, как ликовали греческие коммунисты, узнав об освобождении Советской Армией Болгарии, они думали, что следующей будет освобождена Греция. Но свободной Греция была только два дня после ухода войск нацистской Германии. На третий день высадились британские войска и первое, что они сделали — освободили и вернули оружие греческим коллаборационистам из батальонов самообороны, которые служили нацистам. Вскоре британские войска расстреляли мирную демонстрацию коммунистов в Афинах, а затем для борьбы с коммунистами перебросили две дивизии, сняв их с фронта в Италии, показывая тем самым, что коммунисты для них большие враги, чем нацисты.

В 2012 году в интервью британскому изданию Observer Манолис Глезос признался, что мог войти в мировую историю и во второй раз. В декабре 1944 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писал жене: «Ты, наверное, читала о попытке взорвать наш штаб в гостинице «Великобритания». Не думаю, что это было ради меня. Однако тонна динамита была заложена в канализацию очень умелыми руками». Он не знал, что его жизнь находилась в руках Манолиса Глезоса, который сообщил об этом британскому журналисту.

«Я расскажу вам кое-что, что никому еще никогда не говорил. Греческий Фронт сопротивления ЕАМ хотел взорвать британский штаб, но мы не хотели брать на себя ответственность за убийство одного из Большой Тройки. Гостиницу «Великобритания» мы хотели взорвать, потому что там был штаб генерала [Рональда] Скоби. Нас было примерно 30 человек, мы работали в туннеле, мы очень боялись, что нас услышат. Мы передвигались ползком в воде по канализационным трубам и установили динамитные шашки точно под зданием гостиницы. Было очень много взрывчатки, достаточно, чтобы огромное здание взлетело на воздух. У меня заняло почти два часа установить динамитные шашки и еще два часа, чтобы вернуться. Когда мы вылезли из канализации, все было готово, остальное было делом секунды. Я прибыл к тем людям, у которых был взрыватель, и мы ждали приказа, ждали, но он так и не поступил. Никакого взрыва не последовало. Тогда я и узнал – в последний момент стало известно о прибытии Черчилля, и план действия был отменен», — рассказал Глезос.

30 марта 1946 года в Греции началась гражданская война коммунистической партии против греческого правительства, поддерживаемого Британией и США, а Манолис Глезос стал главным редактором ее главного органа — газеты «Ризоспастис». О том, как боялись греческие власти печатного слова Манолиса Глезоса, свидетельствует тот факт, что в октябре 1948 года он был приговорен к смерти. Вскоре, однако, приговор отменили — расстрел журналиста плохо бы выглядел в глазах мировой общественности, но 21 марта 1949 года он был снова приговорен к смертной казни. Тогда по всей Греции начались протесты, и смерть заменили пожизненным заключением. Находясь в тюрьме, Глезос в день своего 29-летия был избран депутатом греческого парламента. На свободу он вышел 26 июля 1954 года.

Но прошло всего четыре года, и Манолис Глезос снова оказался за решеткой. На этот раз — по сфабрикованному обвинению его осудили как советского шпиона на пять лет лишения свободы. В знак своеобразного протеста он выучил в тюрьме русский язык. Находясь за решеткой, он узнал, что Всемирный Совет мира наградил его Золотой медалью мира имени Фредерика Жолио-Кюри, а также о том, что его снова избрали депутатом парламента Греции, но власти снова аннулировали его мандат. Освободился Глезос в 1962 году. В 1963 году он был награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами».

21 апреля 1967 года в Греции произошел военный переворот, и первым, кого арестовали его организаторы — так называемые «черные полковники» — был Манолис Глезос. Он снова провел в тюрьме четыре года. Выйдя оттуда, он возродил политическую партию ЭДА и дважды избирался от нее депутатом в парламент. В 1984 году он стал депутатом Европарламента, но через два года, к удивлению многих, отказался от мандата и уехал в родное село. В Апиранфосе он был избран председателем местного совета, и ему удалось заменить исполнительную власть эффективным механизмом принятия решений всеми жителями этой общины с населением 1100 человек. В результате там были открыты филиал университета, метеостанция и четыре музея. Однако центральные власти сорвали эксперимент и переподчинили Апиранфос более крупной административной единице — местному муниципалитету, который закрыл метеостанцию и филиал университета.

4 марта 2010 года Манолис Глезос участвовал в демонстрации протеста в Афинах и пострадал от действий полицейских, распыливших слезоточивый газ прямо ему в лицо, в результате чего он получил ожог роговицы глаза. Как это произошло, можно посмотреть на видео:

В 2014 году он снова был избран депутатом Европейского парламента и снова через несколько месяцев отказался от мандата. Последнее публичное выступление Манолиса Глезоса было в 2018 году во время суда над активистами националистической партии «Золотая заря», убившими Павлоса Фиссаса. Тогда он публично выразил поддержку его матери.

Манолис Глезос был награжден различными наградами многих стран мира, но последней его наградой стала российская медаль в честь 75-летия Победы, которую ему 27 февраля 2020 года вручил посол России в Греции Андрей Маслов, специально посетивший ветерана в его доме.

В одном из последних своих интервью Манолис Глезос сказал: «Европейский Союз не может быть действительно европейским до тех пор, пока в него не входит Россия, занимающая территорию половины Европы. Без нее ЕС неполный, обрезанный, как хвост у собаки».