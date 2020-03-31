ФСБ пресекла попытку провоза оружия в Казахстан

Курган, 31 марта. Правоохранители пресекли попытку провоза оружия и боеприпасов на границе России и Казахстана. Об этом заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Курганской области.

«В ходе проведения пограничного контроля грузового автомобиля DAF, следовавшего из России в Казахстан, сотрудниками пограничного управления выявлены признаки нахождения в транспортном средстве оружия, по всем признакам схожего с боевыми образцами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в машине правоохранители обнаружили два охолощенных автомата Калашникова, охолощенный пистолет Макарова, 89 гильз для патронов калибра девять миллиметров, 53 пули такого же калибра, а также станок для изготовления патронов. Кроме того, найдены были два нарезных ствола для пистолета Макарова, с помощью которых можно их охолощенного сделать боевое оружие.

Груз изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее стало известно о специальной операции сотрудников ФСБ и полиции на Северном Кавказе, в ходе которой была задержана преступная группа торговцев оружием. Жители Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края переделывали гражданское оружие в боевое в подпольных мастерских для того, чтобы затем продавать его.