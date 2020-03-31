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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 30 марта

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Эксперты:

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 30 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 31 марта в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Вечером через погранпереход Кяфр Лусин на территорию Идлиба прибыл турецкий конвой из нескольких десятков единиц военной из специальной техники.

ВС Турции провели патрулирование по участку трассы М4.

Режим нарушения огня

Источники боевиков обвинили САА и отряды ополчения в обстреле из РСЗО ряда позиций в Джебель ат-Туркман. В ответ снайпер боевиков застрелил одного военнослужащего их числа сирийских погранвойск.

Российская сторона фактов нарушения режима прекращения огня не зафиксировала.

Терроризм

Проправительственные источники заявляют, что в городе Сармин к востоку от Идлиба активировались «спящие ячейки» вооруженной группировки «Бригада Давуд», связанной с «Исламским государством»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещена в РФ).

Заевфратье

Зона операции «Источника мира»

В Телль Абьяде прошла демонстрация против «Исламского государства»: в городе появились граффити сторонников террористической организации, и местные жители требовали от группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» разобраться с ИГ.

Зона контроля сирийского правительства

Ресурс Zaman al-Wasl заявил со ссылкой на свои источники о переброске подразделений 25 дивизии («Тигры») из Саракиба и Маарет ан-Нуумана в Заевфратье. 30 марта из указанных городов убыла колонна, содержащая свыше 100 единиц техники, в том числе и 15 танков, 10 БМП и десятков тачанок. Общее количество выведенного контингента — свыше 1200 солдат и офицеров. В долине Эль-Габ в провинции Хама и на Анаданском плато в провинции Алеппо сохраняется присутствие «Тигров».

Зона контроля СДС и Коалиции

Произошёл очередной инцидент между российскими и американскими военнослужащими. В деревне Кари Марка американские военнослужащие не дали проехать по дороге российскому патрулю.

Под Айн Иссой в результате пуска ПТУРа со стороны «Сирийских демократических сил» (далее — СДС) ликвидирован полевой командир бригады «Сулейман» из состава «Сирийской национальной армии» (СНА) Магер аль-Хамиди, также известный как Абу Сусан.

СДС обвиняют Турцию и протурецких боевиков в артиллерийских обстрелах деревни Дибис на трассе М4.

На нефтяном месторождении Кабиба из-за дождей образовалось километровое нефтяное пятно.

По словам официального представителя «Сирийских демократических сил», к середине дня СДС вернули контроль над тюрьмой Ас-Сынаа в квартале Гвейран в городе Хасака, и никто из заключённых не сбежал.

Правозащитники со ссылкой на свои источники утверждают, что в ходе беспорядков несколько заключённых погибло, а сбежало, на самом деле, свыше 15 боевиков, в том числе и 3 полевых командира. СДС скрывает этот факт.

Центральная Сирия

Сотрудники мухабарата ВВС арестовали пять членов племени Аш-Шайтат, обвинив их в сотрудничестве с ИГ.

Северная Сирия

В свете стычек между «Ахрар аш-Шаркыя» и «Свободной военной полицией» (СВП) в Эль-Бабе и выводе подразделений последней из города, турецкие кураторы приняли решение о снятии с должностей командира СВП Эль-Баба майора Хейсама аз-Зина и командира отряда «коммандос» Юсуфа аш-Шибли. В Эль-Баб введены подразделения второго корпуса СНА, которые принимают блокпосты и опорные пункты в городе.

Южная Сирия

Назначен новый командующей полицией Деръа бригадный генерал Дарар Муджахам ад-Дандал, выходец из Абу-Кемаля, ранее занимавший должность заместителя командующего полицией Дамаска.

Гуманитарная обстановка

Коронавирус

В Сирии зафиксирован ещё один случай смерти от коронавируса. Общее число случаев выявления коронавируса в стране — 10.

«Правительство спасения», подчиняющееся группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», заявило о закрытии всех пунктов пропуска в провинциях Алеппо и Идлиб до 15 апреля.

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1 Организация запрещена на территории РФ.

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