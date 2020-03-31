Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 30 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 31 марта в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Вечером через погранпереход Кяфр Лусин на территорию Идлиба прибыл турецкий конвой из нескольких десятков единиц военной из специальной техники.

Another Turkish convoy has arrived in #Idlib



It consists of armoured vehicles and equipment. pic.twitter.com/lKBgBiDuAq — Andrew ???????? (@AndrewBritani) March 30, 2020

ВС Турции провели патрулирование по участку трассы М4.

Turkish military patrol on the M4 highway (Aleppo - Lattakia). pic.twitter.com/kl7pqXX6Jq — IDLIB POST (@IdlibEn) March 30, 2020

Режим нарушения огня

Источники боевиков обвинили САА и отряды ополчения в обстреле из РСЗО ряда позиций в Джебель ат-Туркман. В ответ снайпер боевиков застрелил одного военнослужащего их числа сирийских погранвойск.

Российская сторона фактов нарушения режима прекращения огня не зафиксировала.

Терроризм

Проправительственные источники заявляют, что в городе Сармин к востоку от Идлиба активировались «спящие ячейки» вооруженной группировки «Бригада Давуд», связанной с «Исламским государством»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещена в РФ).

Заевфратье

Зона операции «Источника мира»

В Телль Абьяде прошла демонстрация против «Исламского государства»: в городе появились граффити сторонников террористической организации, и местные жители требовали от группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» разобраться с ИГ.

Зона контроля сирийского правительства

Ресурс Zaman al-Wasl заявил со ссылкой на свои источники о переброске подразделений 25 дивизии («Тигры») из Саракиба и Маарет ан-Нуумана в Заевфратье. 30 марта из указанных городов убыла колонна, содержащая свыше 100 единиц техники, в том числе и 15 танков, 10 БМП и десятков тачанок. Общее количество выведенного контингента — свыше 1200 солдат и офицеров. В долине Эль-Габ в провинции Хама и на Анаданском плато в провинции Алеппо сохраняется присутствие «Тигров».

Зона контроля СДС и Коалиции

Произошёл очередной инцидент между российскими и американскими военнослужащими. В деревне Кари Марка американские военнослужащие не дали проехать по дороге российскому патрулю.

A Russian patrol of heavy armored vehicles entered Kari Marka village in Tirbesipiye.American forces consider it their areas of control, intercepted the Russian vehicles&forced them out of the road.The incident caused panic among villagers after the vehicles smashed several sheep pic.twitter.com/C9hUiI4MRJ — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 30, 2020

Под Айн Иссой в результате пуска ПТУРа со стороны «Сирийских демократических сил» (далее — СДС) ликвидирован полевой командир бригады «Сулейман» из состава «Сирийской национальной армии» (СНА) Магер аль-Хамиди, также известный как Абу Сусан.

СДС обвиняют Турцию и протурецких боевиков в артиллерийских обстрелах деревни Дибис на трассе М4.

На нефтяном месторождении Кабиба из-за дождей образовалось километровое нефтяное пятно.

Continued accidents occur at SDF controlled #oil fields in NE #Syria. Here, a crude oil (waste?) pond was flooded at Kabibah Oil facilty, likely after the heavy rains in January 2020, creating a 1km long oil spill, seen with @sentinel_hub ????️ https://t.co/SKd4xvHGAm pic.twitter.com/IIHeDJOz7C — Wim Zwijnenburg (@wammezz) March 30, 2020

По словам официального представителя «Сирийских демократических сил», к середине дня СДС вернули контроль над тюрьмой Ас-Сынаа в квартале Гвейран в городе Хасака, и никто из заключённых не сбежал.

SDF Commander-in-Chief @MazloumAbdi says due to "great efforts made by our forces & swift intervention against the insubordination of ISIS detainees inside one prison, we were able to avoid catastrophe & take control. No prisoners escaped" https://t.co/GLuriKTq8l — Wladimir (@vvanwilgenburg) March 30, 2020

Правозащитники со ссылкой на свои источники утверждают, что в ходе беспорядков несколько заключённых погибло, а сбежало, на самом деле, свыше 15 боевиков, в том числе и 3 полевых командира. СДС скрывает этот факт.

#Syria #Haskah



3- According to our sources:



- Many prisoners were killed during clashes with #SDF fighters

- More than 15 #ISIS's members managed to escape

- 3 leaders managed to escape

- Coalition helicopters and drones flew for more than an hour over the area. pic.twitter.com/WTW8SQjCZn — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) March 30, 2020

Центральная Сирия

Сотрудники мухабарата ВВС арестовали пять членов племени Аш-Шайтат, обвинив их в сотрудничестве с ИГ.

Северная Сирия

В свете стычек между «Ахрар аш-Шаркыя» и «Свободной военной полицией» (СВП) в Эль-Бабе и выводе подразделений последней из города, турецкие кураторы приняли решение о снятии с должностей командира СВП Эль-Баба майора Хейсама аз-Зина и командира отряда «коммандос» Юсуфа аш-Шибли. В Эль-Баб введены подразделения второго корпуса СНА, которые принимают блокпосты и опорные пункты в городе.

Южная Сирия

Назначен новый командующей полицией Деръа бригадный генерал Дарар Муджахам ад-Дандал, выходец из Абу-Кемаля, ранее занимавший должность заместителя командующего полицией Дамаска.

Гуманитарная обстановка

Коронавирус

В Сирии зафиксирован ещё один случай смерти от коронавируса. Общее число случаев выявления коронавируса в стране — 10.

«Правительство спасения», подчиняющееся группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», заявило о закрытии всех пунктов пропуска в провинциях Алеппо и Идлиб до 15 апреля.

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1 Организация запрещена на территории РФ.