Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса

Вашингтон, 31 марта. Американские власти ожидают новую волну коронавируса ближайшей осенью, но намереваются лучше подготовиться ко второй вспышке заболевания. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на брифинге 30 марта.

«Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра», — сказал он.

По словам главного инфекциониста США, ко второй волне власти уже будут способны проводить тестирование и «заглушать» коронавирус. Также Фаучи напомнил, что сейчас готовится вакцина и другие препараты против COVID-19, передает «Вечерняя Москва».

Также о готовности США ко второй волне коронавируса заявлял американский лидер Дональд Трамп. При этом президент Соединенных Штатов выразил надежду, что новой вспышки не произойдет.

Отметим, что США сейчас лидируют по числу заразившихся коронавирусом — количество инфицированных в Штатах превысило 160 тысяч человек. Жертвами инфекции в стране стали уже более трех тысяч. Как пишет Kp.ru, ранее Фаучи заявлял, что число заразившихся в США может достигнуть миллиона.

Примечательно, что некоторые эксперты считают именно США ответственными за создание коронавируса. Так, ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани, в которой и были зарегистрированы первые заразившиеся.