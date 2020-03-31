Стало известно, почему Волочкову не пригласили на скандальную вечеринку сестры Крутого

Москва, 31 марта. Известная балерина Анастасия Волочкова не получила приглашение на вечеринку по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, поскольку задолго до мероприятия поссорилась с ним.

Среди гостей именинницы на праздновании 13 марта были многие звезды российского шоу-бизнеса. Например, Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур и Александр Ревва. Вечер запомнился и присутствием исполнителя Льва Лещенко, заболевшего коронавирусом.

Многие после вечеринки задавались вопросом, почему ее не посетила любительница таких мероприятий Волочкова. Как признавался сам Крутой задолго до праздника сестры, он не хочет иметь ничего общего с экс-примой Большого театра.

Дело в том, что Волочкова должна была сниматься в клипе на его композицию «Ты в моем сентябре», но в последний момент, перед самыми съемками в Стокгольме, балерина проявила свой непростой характер.

«От Насти стали исходить такие интриги, такие капризы, что я схватился за голову. Не буду описывать все звездные требования Волочковой и ее фортели, поверьте, это было за гранью», — вспомнил Крутой.

Ему срочно пришлось искать другую актрису, но подходящей танцовщицы на роль не нашлось. Тогда Крутой остановил свой выбор на Елене Кориковой. Волочкову ее появление в клипе возмутило.

«Это я, я должна была сниматься с Крутым, а он за моей спиной взял Корикову», — заявила она.

Напомним, что день рождения сестры Крутого закончился скандалом. На вечере появился Лещенко, который не стал соблюдать двухнедельный карантин после гастролей по Канаде и США, где бушует коронавирусная инфекция. Затем певец попал в инфекционную больницу в Коммунарке, главврач которой Денис Проценко сообщил, что у 78-летнего артиста подтвердился COVID-19.

Известный юморист Винокур, также присутствовавший на вечеринке, решил провериться на коронавирус. Тест дал отрицательный результат. При этом пиар-менеджер Газманова заверил корреспондента Федерального агентства новостей, что и со здоровьем артиста все в порядке.