Сивков объяснил, почему американские военные не любят F-35

Москва, 31 марта. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, почему Корпус морской пехоты США намерен отказаться от новой партии F-35.

Ранее американский генерал Дэвид Бергер сообщил, что Корпус морской пехоты откажется от истребителей пятого поколения. Одной из причин он назвал нерентабельность покупки дорогостоящих F-35.

Как пишет «ПолитЭксперт», Сивков объяснил, что данные самолеты не очень надежны. По его словам, они не могут в полной мере обеспечить потребности морской пехоты.

«У F-35 очень много детских болезней, которые до сих пор не искоренены — это и надежность этого самолета, и работа бортовых систем, и программное обеспечение, заложенное в этот самолет», — объяснил он.

Ранее Счетная палата Соединенных Штатов Америки заявила о серьезных проблемах в системе ALIS, помогающей проводить диагностику и обеспечивать работоспособность истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Об этом говорилось в докладе, адресованном конгрессу.

Счетная палата США призвала Пентагон разработать стратегию модернизации комплекса. При этом официальные лица и военные в Соединенных Штатах неоднократно ранее указывали на неполадки, связанные с работой этой системы. Они добавили, что это далеко не первый дефект истребителей, F-35 регулярно подвергаются критике специалистов в области авиации.

Ранее стало известно, что США потратят в 2020 году два миллиарда долларов на техническое обслуживание многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II. Самолеты состоят на вооружении американских Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и армий других стран.