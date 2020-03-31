Названы российские регионы-лидеры по зарплатам врачей



Москва, 31 марта. Федеральная служба госстатистики РФ назвала регионы с самыми высокими зарплатами врачей. Лидером оказался Чукотский автономный округ.

По данным ведомства, на Чукотке в 2019 году врачи получали в среднем 191,4 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, там средняя заработная плата составила 186,1 тыс. рублей. Третья строчка досталась Сахалинской области (167,4 тыс. рублей). Четвертое место занял в Ненецкий автономный округ с средней зарплатой в 167,1 тыс. рублей. И замыкает пятерку лидеров Магаданская область (155,5 тыс. рублей).

В среднем, как уточнили авторы отчета, зарплата врачей по стране в минувшем году составила 80,7 тыс. рублей. Для сравнения — в 2018 году она была на 7,6% ниже и составляла 75 тыс. рублей.

Были названы и регионы с самыми низкими зарплатами медиков. Тут «первенство» досталось Ингушетии (44,6 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарии (45,1 тыс. рублей). В Северной Осетии врачи в среднем получают 45,3 тыс. рублей, в Карачаево-Черкессии — в 45,8 тыс. рублей. В Калмыкии — 46,6 тыс. рублей, сообщает телеканал RT.

Напомним, оклады врачей устанавливаются как на уровне субъекта РФ, так и на уровне руководителя медицинской организации.