Полиция будет сопровождать до дома нарушителей карантина в Москве и области

Москва, 31 марта. Правоохранительные органы будут сопровождать до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые будут заниматься контролем режима самоизоляции в Москве и области, сообщают «Известия».

Полиция будет патрулировать вокзалы, станции метро, дворовые территории, а также скверы и парки.

Как отмечает депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов, если сотрудники МВД встретят на улицах группу из двух и более человек, то они проинформируют людей о запрещающем покидать места проживания указе.

«Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства», — объясняет Севостьянов.

В случае отказа, стражи порядки будут вынуждены составить административный протокол, предусмотренного статьей КоАП РФ о «неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Вслед за Москвой и областью режим самоизоляции с целью не допущения распространения коронавируса установили еще 24 российских региона. Таким образом, жесткие карантинные меры действуют уже в 26 субъектах РФ.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.