Москва, 31 марта. Россияне начали скупать морозильные камеры для хранения в них дополнительных запасов еды. Об этом говорится в данных онлайн-ритейлеров.

Отмечается, что за последние две недели спрос на морозилки доходил до 1,7 тысячи процентов. Как пишет газета «Известия», спрос на аналогичные товары вырос на «Яндекс.Маркете» и маркетплейсе «Беру». В период с 16 по 22 марта количество запросов по этой тематике выросло на 50 процентов по сравнению с прошлой неделей.

При этом с 7 по 17 марта был зафиксирован аномальный спрос, количество заказов выросло в шесть раз, а средний чек — в полтора раза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что распространение коронавируса можно «затормозить» лишь при условии установления в стране жаркой и сухой погоды. По его словам, такая погода установится на юге России в начале лета, а в Москве, и в других частях страны — в июле.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова подтвердила, что высокие температуры «тормозят» распространение вируса, потому что при жаре капли высыхают и он «портится».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».