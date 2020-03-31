Жительнице Кузбасса грозит штраф в 100 тыс. рублей за ложь о коронавирусе

Новокузнецк, 31 марта. Возбуждено административное дело в отношении жительницы Новокузнецка, разместившей в социальных сетях ложную информацию о смерти пациента с коронавирусом в городской больнице, несмотря на то, что подобных случаев в Кузбассе еще не было зафиксировано, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«Новокузнецкие полицейские установили личность распространителя фейка, ею оказалась 33-летняя местная жительница. Она пояснила стражам порядка, будто услышала данную информацию от родственницы, работающей в больнице», — сказано в сообщении.

В отношении женщины было открыто дело об административном правонарушении («Злоупотребление свободой СМИ»). Максимальная мера наказания предусматривает штраф 100 тыс. рублей.

Фейковая информация была удалена со страницы местной жительницы. Горожанка говорит, что даже не задумывалась о негативных последствиях своего поста.

Согласно данным оперативного штаба по коронавирусу в Кемеровской области, в регионе выявлено 3 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 пациента, один продолжает лечение. Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся еще 15 человек.

Власти неоднократно призывали получать информацию о коронавирусе из официальных источников, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф и в Telegram-каналах оперативных штабов по мониторингу коронавируса.

Ранее стало известно, что по требованию Генпрокуратуры РФ интернет-ресурсы удалили ложную информации о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии.