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Кадыров раскритиковал глав регионов за недостаточные меры против коронавируса

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Кадыров раскритиковал глав регионов за недостаточные меры против коронавируса

Грозный, 31 марта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал российских губернаторов, которые, по его словам, принимают недостаточные меры против коронавируса. Мнением по данному поводу он поделился в прямом эфире государственной чеченской телекомпании «Грозный».

Кадыров подчеркнул, что на федеральном уровне государство принимает достаточные меры для противодействия COVID-19, например, строит больницы, закупает медикаменты и создает дополнительные места в медучреждениях. Напомнил глава Чечни и об обращении президента РФ Владимира Путина к народу в связи с коронавирусом.

«А мы, регионы, еще не чувствуем всю эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — приводит слова Кадырова «Царьград».

Кадыров раскритиковал глав регионов за недостаточные меры против коронавируса

Как отметил глава Чечни, во время эпидемии очень важно осознавать, что чем быстрее остановишь распространение болезни, тем больше жизней удастся спасти. Также Кадыров подчеркнул, что в Чечне еще две недели назад начали принимать меры, которые сейчас вводят в других регионах РФ.

«Мы поэтапно начали принимать меры, чтобы не пугать и не вводить в стресс народ, нас многие критиковали за это», — сказал он.

Кадыров призвал обратить внимание на опыт других стран, продемонстрировавший, что время крайне важно в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, глава Чечни заявил о готовности помочь соседним регионам, если в этом возникнет необходимость, пишет Ura.ru. Кадыров отметил, что возглавляемая им республика готова предоставить «братским народам» продовольствие и медикаменты.

Напомним, с 28 марта власти Чечни ужесточили карантин, ограничив передвижение через административные границы республики. Введены ограничения и на въезд в чеченскую столицу — Грозный. Сам город патрулируется полицейскими, призывающими людей не выходить на улицу.

Кадыров раскритиковал глав регионов за недостаточные меры против коронавируса

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Источник: Телерадиокомпания «Грозный»
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