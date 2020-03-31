Врач-вирусолог объяснила, почему коронавирусом все чаще болеет молодежь

Москва, 31 марта. Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России, заявила врач-вирусолог Евгения Селькова.

По ее словам, молодые люди переносят коронавиурс в легко форме. Как уточнила специалист, у многих болезнь протекает бессимптомно. Как пишет «Вечерняя Москва», заражение у таких больных трудно заметить.

«Поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих», — объяснила эксперт.

Селькова уточнила, что вирус постоянно мутирует и может выбирать «других жертв, становясь при этом менее опасным». Кроме того, одной из причин «омоложения» числа больных коронавирусом, является большая дисциплинированность среди людей старшего поколения, «в то время как молодежь нередко игнорирует рекомендации».

Напомним, вслед за Москвой и Московской областью режим самоизоляции с целью не допущения распространения коронавируса ввели еще 24 российских региона. Таким образом, жесткие карантинные меры действуют уже в 26 субъектах Российской Федерации. Карантинные меры предполагают запрет выхода на улицу из своих жилищ, кроме отдельных случаев: покупка еды и медикаментов, выгул собаки, вынос мусора и так далее. Отмечается, что выгуливать питомца разрешается на расстоянии не дальше 100 метров от места проживания.

Исключения также коснулись работников, которых не перевели на дистанционный режим, а также тех, кто предоставляет транспортные услуги или услуги доставки.

Текущая неделя объявлена нерабочей по всей стране. Россиянам сохранили заработную плату и призвали не покидать дома. С 30 марта строгий режим самоизоляции действует в столице. Следом за ней аналогичные меры ввели Московская, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская, Ленинградская области и Санкт-Петербург, а также республики Адыгея, Марий Эл, Коми, Татарстан, Чечня, Чувашия и Якутия.