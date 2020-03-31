Зоозащитники призвали наказать Гуфа, натравившего свою собаку на другого пса

Москва, 31 марта. Зоозащитники из общественной организации «Зооправо» призвали привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, сообщается на странице ассоциации в Instagram.

Недавно рэпер опубликовал в Instagram ролик, на котором его собака дерется с соседским псом. На кадрах видно, как питомец музыканта вгрызается к глотку другому животному и мучает его, а Гуф наблюдает и не пытается его остановить. Разнять псов удалось только когда появились хозяева животных. Рэпер попытался выставить их виноватыми, обвинив их в том, что отпустили собак гулять без поводка.

«Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонародье артист Гуф. И просим привлечь эту «звезду» к уголовной, административной ответственности», — сообщили активисты из «Зооправа».

В прошлом месяце сообщалось, что Гуф был вынужден отменить ближайшие выступления из-за перелома ребер. Обстоятельства получения травмы неизвестны. До этого он устроил дебош в аэропорту Абу-Даби. Как отмечали СМИ, рэпер летел из Таиланда в Москву, направляясь на лечение в наркологическую клинику. После дебоша музыкант был задержан местными стражами правопорядка.

В феврале также сообщалось, что зоозащитники выступили с инициативой установить специальные квоты на разведение породистых кошек и собак. Благодаря данному решению активисты намерены сократить число беспризорных животных.