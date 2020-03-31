В Забайкалье начнется добыча уникальной меди

Москва, 31 марта. В России начнут добывать уникальную медь, рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. По его словам, Каларский район Забайкалья хранит разведанных и доказанных геологией 26 миллионов тонн чистейшей меди.

Как пишет «Российская газета», несмотря на то, что в тайге веками пасут оленей, на здешней вечной мерзлоте не растут овощи, а жители района жалуются на отсутствие дорог, местное население и геологи надеются, что добыча меди станет источником экономического роста и стабильности.

«На Удоканском медном месторождении ведется строительство металлургического комбината, который по всем параметрам претендует стать уникальным», — сказал Козлов.

Он уточнил, что в 1949 году геолог Елизавета Бурова открыла на этой территории уникальное, не имеющее аналогов месторождение меди.

Ранее сообщалось, что Россия собирается доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых. По имеющимся данным, к спутнику Земли также будут отправлены многоразовый корабль для поддержки пилотируемых миссий и транспортировки багажа. Отмечается, что автором идеи таких разработок стало научно-производственное объединение имени Лавочкина. Запуск космических устройств должен пройти в период с 2031 по 2035 годы.

Также государственная корпорация Роскосмос и Совет РАН по космосу заявили, что отечественную базу на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами. В указанные сроки на полигоны доставят габаритные грузы, а также будут проводить научные исследования.

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в ноябре, что РФ собирается организовать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу.