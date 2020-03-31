Трамп: Россия направила в США медоборудование для борьбы с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом Борьба с коронавирусом стала темой телефонного разговора президентов России и США. Главы государств провели его 30 марта. Владимир Путин и Дональд Трамп выразили озабоченность распространением болезни и сошлись на том, что странам необходимо сплоченно противодействовать пандемии. Также в ходе разговора лидеры государств затронули ситуацию на мировом рынке нефти. Как позже отметили в Белом доме, стороны договорились, что будут делать все возможное, чтобы в дальнейшем оживить мировую экономику.

Россия направила в США самолет с медоборудованием Глава Белого дома заявил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием. Других подробностей Дональд Трамп не сообщил. Однако отметил, что Штаты получили поддержку от нескольких стран. А она сейчас им действительно необходима. США в лидерах по количеству зараженных коронавирусом. Число больных превысило 164 тысячи, жертвами болезни стали свыше трех тысяч человек. Как ранее отмечал Дональд Трамп, пик смертности от инфекции ожидается через две недели.

Отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине Украина разрешила продажу своих сельхозземель. Спорный законопроект поддержали 259 депутатов. Согласно документу, приобрести землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. А у иностранцев на это прав нет. Мораторий на продажу действовал в стране 18 лет, а МВФ требовал открыть рынок земли. Против реформы выступают местные жители. Они провели несколько масштабных митингов. Демонстранты перекрывали улицы и выкрикивали свои лозунги. Как до сих пор отмечают местные жители, в законе есть лазейки, которые позволят приобрести чернозем иностранцам