Журналисты из США объяснили, как «маневр» Путина может спасти мировой капитал от кризиса

Вашингтон, 31 марта. Международная финансовая система может впасть в затяжной кризис на фоне распространения коронавируса, однако спасет иностранные инвестиции Россия, которая наиболее основательно подготовилась к сложной ситуации. Об этом говорится в статье американских журналистов, опубликованной на портале Tomluongo.me.

Как пишут авторы, президент РФ Владимир Путин вовремя совершил дальновидный «маневр», предприняв меры, необходимые для противостояния надвигающимся экономическим потрясениям. Дело в том, что Москва накопила внушительные золотовалютные резервы, создав «подушку безопасности» для российской экономики. Кроме того, Россия ведет разумную фискальную политику, благодаря которой можно производить различные маневры в финансово-кредитной сфере. Также американские журналисты отмечают, что Россия обладает политической стабильностью, что делает страну привлекательной для иностранных инвесторов.

По мнению авторов, европейские государства не обладают таким ощутимым запасом прочности. Так, европейская экономическая система уже показала свою слабость на фоне пандемии коронавируса. Положение Евросоюза осложняется и хрупкостью европейского банковского сектора, пишет «ПолитЭксперт». Из-за этого ЕС может лишиться доверия инвесторов, которые повернутся в сторону России.

Ранее аналитики американского издания Bloomberg предсказали Европе крупнейший кризис из-за коронавируса. Эксперты ожидают сильнейшего падения ВВП европейских стран.