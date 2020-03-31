Молодая американка с коронавирусом рассказала о перенесенных мучениях

Милуоки, 31 марта. 22-летняя жительница штата Висконсин Эми Ширсел, у которой ранее диагностировали коронавирус, рассказала о своих мучениях во время болезни. Свою историю она разместила у себя в Twitter

Девушка ощутила недомогание после поездки в Европу.

«В первые дни симптомы были слабыми. У меня поднялась температура, появился легкий кашель, озноб, головная боль и насморк», — пишет Ширсел.

Она сразу сдала тест на коронавирус. Пока она ждала результатов, ее состояние начало ухудшаться: появились проблемы со сном и аппетитом. На четвертый день медики сообщили, что у нее диагностирован коронавирус. К тому моменту к симптомам добавилась тошнота, а температура поднялась до 39 градусов.

«Я никогда в жизни не чувствовала себя так плохо», — признается девушка.

На шестой день она уже с трудом могла передвигаться по дому. Только тогда ее отвезли в отделение неотложной помощи. Следующие 5 суток Ширсел находилась под присмотром медиков. Она говорит, что обильно потела и не могла есть.

«Не надо думать, что вы неуязвимы, если вам около 20 лет. Просто посмотрите на меня», — пишет девушка.

За несколько дней ее история набрала сотни тысяч лайков. Люди благодарят ее за то, что она поделилась историей. Некоторые начали делиться и своими историями.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.