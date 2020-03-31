Москва, 31 марта. Вслед за Москвой и Московской областью режим самоизоляции с целью не допущения распространения коронавируса ввели еще 24 российских региона. Таким образом, жесткие карантинные меры действуют уже в 26 субъектах Российской Федерации.

Карантинные меры предполагают запрет выхода на улицу из своих жилищ, кроме отдельных случаев: покупка еды и медикаментов, выгул собаки, вынос мусора и т. д. Отмечается, что выгуливать питомца разрешается на расстоянии не дальше 100 метров от места проживания.

Исключения также коснулись работников, которых не перевели на дистанционный режим, а также тех, кто предоставляет транспортные услуги или услуги доставки.

Текущая неделя объявлена нерабочей по всей стране. Россиянам сохранили заработную плату и призвали не покидать дома. С 30 марта строгий режим самоизоляции действует в столице. Следом за ней аналогичные меры ввели Московская, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская, Ленинградская области и Санкт-Петербург, а также республики Адыгея, Марий Эл, Коми, Татарстан, Чечня, Чувашия и Якутия.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в период обязательной самоизоляции будут следить за соблюдением карантинного режима при помощи системы, основанной на технологии NtechLab. В базу данных будут внесены фотографии москвичей, проходящих лечение от коронавируса в легкой форме в домашних условиях.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».