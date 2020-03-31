Российские ученые выявили связь между ожирением и коронавирусом

Москва, 31 марта. Российские диетологи и вирусологи сходятся во мнении, что индекс массы тела коррелирует с выживаемостью при инфекционных и коронавирусных заболеваниях, передают «Известия».

Специалисты отмечают, что избыточная масса тела может стать дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. Несмотря на то, что связь ожирения и коронавируса еще не доказана, известно, что течение заболевание у пациентов с избыточным весом протекает в более тяжелой форме.

Диетологи считают, что отягчающим обстоятельством может быть меньшая глубина и объем легких у людей с ожирением. Поэтому пневмония у таких пациентов может развиваться активнее.

На данный момент российские специалисты опираются на данные иностранных коллег. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти две трети из числа инфицированных имеют избыточный вес. Самый высокий риск получить осложнения у людей, чей индекс массы тела превышает 40.

«Люди с крайними формами ожирения — это коморбидные (страдающие несколькими патологиями сразу. — Прим. ФАН) пациенты, имеющие как минимум 3–4 заболевания, которые повышают риск плохо справиться с любой инфекцией, включая и COVID-19», — говорит диетолог Наталья Пугачева.

Тезис, что люди с избыточным весом находятся в группе риска, поддержал и глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр здравоохранения советует избегать потребления обильной и тяжелой пищи. Он призывает соблюдать правильное и сбалансированное питание.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.