Москва, 31 марта. Паника, созданная вокруг коронавируса не обоснована. Однако необходимо максимально ограничить распространение заболевание, заявил академик РАН Валентин Покровский.

Как отмечает специалист, гриппом болеют миллионы людей, поэтому он является более опасным чем коронавирус. Покровский подчеркивает, что избежать различных эпидемий невозможно.

«COVID-19 не опаснее гриппа и других ОРВИ», — заявил Покровский.

Врач-инфекционист с 40-летним стажем Наталья Толоконская утверждает, что паника способствует разрушению иммунитета. Она отметила, что нарастание интенсивности циркуляции вируса работает в пользу человеческого организма, быстро повышая популяционную иммунную защиту.

«Это сразу снизит риски осложнений и смерти», — говорит Толоконская, подчеркнув, что определенные ограничения нужно, но в рамках здравого смысла.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».