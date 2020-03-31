Российские военные продезинфицировали три пансионата для пожилых в Бергамо

Бергамо, 31 марта. Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами 30 марта провели полную дезинфекцию трех лечебных пансионатов для пожилых людей в провинции Ломбардия, сообщает Министерство обороны РФ.

«Бригада эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в общей сложности было продезинфицировано 18 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

Напомним, что после договоренностей премьер-министра Италии Джузеппе Конте с президентом РФ Владимиром Путиным на Апеннины прибыли 15 самолетов ВКС России с военными вирусологами и специалистами министерства обороны в области эпидемиологии. Они доставили в Бергамо необходимую технику для диагностики заболевания и проведения дезинфицирующих мероприятий.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.