Звезду «Дома-2» уличили в несоблюдении карантина после Италии

Москва, 31 марта. Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Ковалеву уличили в нарушении карантина после возвращения из Италии.

Следившие за жизнью Ковалевой в соцсетях журналисты издания «Челябинск сегодня» обратили внимание, что девушка публикует свежие фото из путешествия по Уралу, в том числе снимки, сделанные в ресторанах и отеле. При этом неделю назад она рассказывала подписчикам, что побывала в Италии.

На вопросы о том, соблюдает ли она карантин, Ковалева заверила, что вернулась из-за рубежа до того, как там разразилась эпидемия коронавируса. Девушка подчеркнула, что в самолете, на котором она прилетела на родину, не было зараженных.

Из публикаций, сделанных во время пребывания в Милане, следует, что звезда шоу «Дом-2» вернулась в конце февраля. Один из своих постов она сопроводила комментарием, что «все бегут», потому что боятся заразиться.

По данным Университета Джона Хопкинса, число зарегистрированных в Италии случаев коронавируса превышает 101 тысячу человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 11 591 заболевший, 14,6 тысячи пациентов итальянских больниц выздоровели.

О вспышке эпидемии COVID-19 стало известно в декабре прошлого года, когда в китайском городе Ухань власти зафиксировали случаи пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 785 тысяч пациентов по всему миру. Умерли 37 686 человек, более 165 тысяч выздоровели.