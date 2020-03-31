Москва, 31 марта. Распространение коронавируса можно «затормозить» лишь при условии установления в стране жаркой и сухой погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая погода установится на юге России в начале лета, а в Москве, и в других частях страны — в июле.

«Если говорить о температуре 25-28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным. Конечно, бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату — это начало июля», — сказал Вильфанд.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова подтвердила, что высокие температуры «тормозят» распространение вируса, потому что при жаре капли высыхают и он «портится».

«Если в текущей обстановке вирус на поверхности «сидит» 3 дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может «сидеть» 3 часа», — говорит Баранова, подчеркнув, что это касается лишь открытых пространств.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».