Панин признался, что лечил «белую горячку» в психбольнице

Москва, 31 марта. Скандально известный актер Алексей Панин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в его авторской программе «Гордон» о состоянии своего здоровья.

Во время беседы Гордон попросил Панина прокомментировать информацию о белой горячке, которая у него якобы случилась. Актер подтвердил, что проходил курс лечения от алкоголизма в психбольнице.

По словам Панина, в медицинском учреждении он оказался после того, как его бросила супруга Людмила Григорьева. После расставания с женой у актера произошел нервный срыв. Он не помнит, как оказался в больнице. Панин говорит, что был в гостях у олигарха Андрея Ковалева, потерял сознание, а очнулся уже в «сумасшедшем доме».

«Я там был дня четыре, наверное. Мама привозила еду. И я поправился на 9 килограммов, потому что меня кормили, кормили», — рассказывает актер.

Ранее сообщалось, что Алексей Панин застрял на острове Маврикий после дебоша на борту самолета авиакомпании Air France. Во время отдыха в Индийском океане, актер удивил девиантным поведением не только сотрудников авиакомпании и пассажиров, но и туристов, отдыхающих на острове. У себя в Instagram актер активно выкладывал снимки, на многих из которых он был запечатлен абсолютно голым. Также актер недавно заявлял о намерении переехать в испанский городок Торревьеха, где у него есть друзья.