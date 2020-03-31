В Госдуму внесен законопроект о налоге на проценты по вкладам

Москва, 31 марта. В Госдуму России внесен законопроект о поправках в Налоговый кодекс, предусматривающий введение налогообложения доходов от процентов по вкладам свыше одного миллиона рублей.

Напомним, с инициативой ввести такой налог в своем обращении к россиянам выступил президент РФ Владимир Путин. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что налогом в 13% будут облагаться процентные доходы по вкладам, сумма которых превышает миллион рублей.

Также российский лидер предложил взимать налог в 15% с доходов в виде дивидендов, переводимых на зарубежные счета.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что налог на доходы по вкладам начнут взимать с доходов за 2021 год, то есть первые уведомления россияне получат в 2022 году. Глава Минфина подчеркнул, что изменения, вызванные курсовыми колебаниями, не будут подвергаться налогообложению.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, разделение вкладов на мелкие доли не поможет уйти от налога, поскольку он будет высчитываться только после полного их суммирования.