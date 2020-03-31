США передадут Италии в качестве помощи медицинские принадлежности на 100 млн долларов

Вашингтон, 31 марта. США передадут Италии в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса медицинские принадлежности, общей стоимостью примерно в 100 млн долларов, сообщил президент страны Дональд Трамп.

«У нас есть дополнительные ресурсы, дополнительная продукция в которой мы не нуждаемся. Мы отправим им в Италию медицинские принадлежности примерно на 100 млн долларов», — заявил американский президент.

Трамп не стал уточнять о каких медицинских принадлежностях идет речь, но он подчеркнул, что их можно использовать в больницах и операционных.

Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что во время телефонных переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Трамп «подтвердил приверженность США сотрудничеству с Римом, а также с другими европейскими государствами в рамках борьбы с коронавирусом».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа еще в начале 2017 года отрабатывала алгоритм действий на случай пандемии. Незадолго до инаугурации Трампа администрация уходящего президента Барака Обамы проводила специальный брифинг для команды нового главы государства. Цель брифинга — проработать основные сценарии возможных чрезвычайных ситуаций, с которыми может столкнуться Америка в будущем.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.