Собчак призналась, что «переболела коронавирусом»

Москва, 31 марта. Телеведущая Ксения Собчак считает, что «переболела коронавирусом» в декабре прошлого года.

Об этом она рассказала подписчикам во время прямого эфира в Instagram с мужем Константином Богомоловым. По ее словам, коронавирус она перенесла уже «давно», и теперь ее «уже ничего не берет».

«В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», — призналась Собчак.

Она отметила, что врачи диагностировали у нее «атипичную пневмонию», а в качестве лечения назначили антибиотики.

Собчак добавила, что после «пневмонии» она потеряла голос. Вернуть утраченное помогло обращение к врачу-фониатру.

«Мне адреналин капали через трубочку», — рассказала телеведущая.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной болезни выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации с распространением болезни статус пандемии.

По информации Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день по всему миру зафиксировано 785,7 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 37 686 человек, 165,8 тысячи пациентов выздоровели.

В России зарегистрировано 1836 случаев коронавируса, 66 человек выписаны из больниц после выздоровления, девять скончались. Ранее в Москве был введен режим обязательной самоизоляции, накануне подобные ограничительные меры ввели также многие регионы России.