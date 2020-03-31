Рим, 31 марта. Российские специалисты, прибывшие в Италию для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, размещены в гостинице в центре Бергамо и обеспечены двухразовым питанием, сообщил советник Национальной ассоциации альпийских стрелков, которая строит временный госпиталь для инфицированных.

Ожидается, что полевой госпиталь будет открыт уже 1 апреля. Там сразу начнут работу 32 российских медика. Больница возводится внутри помещений городской ярмарки.

Как отмечает советник Карло Макалли, оперативная база российских военнослужащих находится в военном аэропорту «Орио-аль-Серио» в Бергамо. Проживают они в четырехзвездочном отеле, с панорамным видом на город и двухразовым питанием.

«В обед они заняты работой в различных городах провинции. Что касается меню, я думаю, что оно международное — естественно, больше итальянское, чем русское. C нашей стороны было бы неуместно им в этом не помочь. Позволить им питаться всухомятку, когда есть возможность пробовать итальянские блюда, стало бы показателем негостеприимности», — говорит Макалли.

Напомним, что в Италию прибыли 15 самолетов ВКС России с военными вирусологами и специалистами министерства обороны в области эпидемиологии. Они доставили в Бергамо необходимую технику для диагностики заболевания и проведения дезинфицирующих мероприятий.

Недавно телеканал Tgcom24 показал репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавируса в Бергамо. Фрагмент начался с названия гуманитарной операции «Из России с любовью» и кадрами, на которых показаны выезжающие из самолетов «КАМАЗы». Большую роль российской помощи не раз отмечали президент Ломбардии Аттилио Фонтана, и мэр Бергамо Джорджо Гори.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, а также второе в мире после США.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».