Мишустина просят закрыть алкомаркеты на период карантина

Москва, 31 марта. Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в правительство с просьбой закрыть алкомаркеты на период карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

Как пишет РИА Новости, общественники зафиксировали резкий рост продаж алкоголя в марте текущего года, в связи с чем представители «Трезвой России» решили обратиться с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Аналитики провели опрос более чем шести тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя. Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина», — говорится в письме.

В ходе проведенного мониторинга эксперты также установили, что крупные продуктовые сети и алкомаркеты активно проводят различные скидочные акции.

«В связи со сложностью происходящих событий прошу вас принять соответствующие меры: закрыть алкомаркеты, «наливайки» в жилых домах на время карантина. Нельзя допустить, чтобы смертельно опасный вирус стал причиной стимулирования алкоголизма», — указано в обращении на имя Мишустина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 784 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 37 639 человек, более 165 тысяч пациентов выздоровели.

В Москве введен режим самоизоляции, жителей столицы обязали не покидать свои дома без серьезных причин. Вслед за Москвой ограничительные меры усилили также в ряде регионов России.