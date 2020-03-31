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Первый военнослужащий США умер от коронавируса

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Первый военнослужащий США умер от коронавируса

Вашингтон, 31 марта. Первый американский военнослужащий скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Согласно заявлению главы Пентагона, умерший военный служил в Национальной гвардии.

«Это горькая утрата для нашего военного сообщества. Мы соболезнуем его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии», — заявил Марк Эспер, не став раскрывать имя покойного.

Согласно последним данным, коронавирусом заразились уже 569 американских военных.

Ранее сообщалось, что врач из Нью-Йорка Корнелия Григгс написала в Twitter сообщение для своих детей на случай, если она заразится коронавирусом и умрет. Американские медики жалуются на нехватку спецодежды, помогающей защититься от заражения при работе с инфицированными пациентами. Коллеги Григгс под ее записью оставили множество комментариев.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

Первый военнослужащий США умер от коронавируса

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Источник: РИА Новости
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