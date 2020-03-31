Конструктор объяснил уникальность Су-57

Москва, 31 марта. Первый заместитель генерального директора компании «Сухой», директор ОКБ Сухого — главный конструктор Су-57 Михаил Стрелец заявил, что российский истребитель пятого поколения не имеет аналогов в мире по номенклатуре применяемого вооружения.

По словам конструктора, важным требованием при создании Су-57 было высокое соотношение его боевой нагрузки к массе, определяющее качество самолета к массе.

«То же самое относится к объему, массе и номенклатуре авиационных средств поражения, размещаемых во внутрифюзеляжных отсеках. По этим показателям Су-57 не имеет аналогов среди всех самолетов пятого поколения в мире», — рассказал Стрелец.

Он добавил, что к бортовому оборудованию также предъявлялись особые требования, что отразилось в итоге на уровне автоматизации Су-57.

«Самолет оснащен принципиально новым комплексом бортового оборудования, выполняющим функцию «электронного пилота», — пояснил директор ОКБ Сухого.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых видов целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Главные преимущества самолета — высокая маневренность в сочетании со скоростными характеристиками, высокотехнологичное оснащение и малая заметность.

Сегодня продолжаются испытания Су-57, в том числе в боевых условиях в небе Сирии. Первая машина, предназначенная для поставки Министерству обороны РФ, потерпела крушение в ходе испытательного полета в декабре прошлого года, пилоту удалось катапультироваться. Результаты работы комиссии, занимающейся расследованием инцидента, будут использованы для дальнейшего улучшения самолета.