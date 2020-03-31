Владивосток, 31 марта. В Приморье подтверждено 2 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства края.

До этого момента в Приморском крае были зарегистрированы 2 инфицированных пациента.

«На сегодня у нас всего 4 случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме», —сообщила глава Минздрава Приморского края Анастасия Худченко.

По ее словам, все контактные лица были определены. Граждане из первого круга размещены в провизорном госпитале.

В Приморье 39 человек находятся на карантине в медицинских учреждениях, еще 4 тыс. человек — на самоизоляции. В регионе отменены массовые мероприятия, а также приостановлена работа торговых центров, точек общественного питания и т. д.

Согласно последним данным, в России на зафиксировано 1836 случаев заражения. Выздоровели 66 пациентов, 9 скончались.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».