Тимошенко призвала избавиться от Зеленского

Киев, 31 марта. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после принятия закона о рынке земли призвала избавиться от президента и парламента на Украине.

После того, как Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, подразумевающий снятие моратория на продажу земли, Тимошенко пообещала «разобраться с каждым, кто к этому причастен».

«Это не украинская Верховная рада по составу и она не будет служить Украине. Чем быстрее народ избавится от такого президента и от такой Верховной рады, и их порождения — такого правительства, тем быстрее Украина сможет встать в полный рост», — заявила политик.

Она отметила, что намерена обратиться в суд, указав, что принятый закон нарушает украинскую конституцию. По мнению Тимошенко, в ходе голосования также могла присутствовать коррупционная составляющая.

«Мы не только вернем нашу землю украинцам, мы еще и привлечем в свое время к уголовной ответственности каждого, кто стоял за этой аферой. Начиная от президента, руководителей комитетов и заканчивая каждым, кто к этому был причастен», — сказал лидер «Батькивщины».

Тимошенко подчеркнула, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала закон, потому что сам Порошенко владеет «сотнями тысяч гектаров земли».

Ране стало известно, что депутаты украинского парламента одобрили закон об обороте сельскохозяйственных земель, за это решение проголосовали 259 народных избранников.

Как пишет RT, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект о снятии моратория на продажу земель был навязан Украине Международным валютным фондом.