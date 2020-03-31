В России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19

Москва, 31 марта. ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для выявления коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что тест уже прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в РФ.

«Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся уже через 5-6 месяцев. Также отмечалось, что Министерство обороны России до 15 мая построит 16 модульных инфекционных центров по всей стране.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 66 пациентов, 9 человек скончались.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.