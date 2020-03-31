Москва, 31 марта. Срок действия виз для иностранных граждан в России будет продлен на 90 дней вне зависимости от цели их пребывания в стране, сообщает в МВД РФ.

«В случае истечения срока действия имеющихся виз, срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из России», — добавляют в МВД.

Ранее в министерстве иностранных дел говорили, что визы будут продлены из-за пандемии коронавируса, однако не указывались сроки продления. В ведомстве подчеркнули, что c 19 марта иностранцы могут продлить срок временного пребывания на территории России. Для этого следует обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган МВД.

Для граждан, которые прибыли в РФ без получения визы, также продлевается срок пребывания, даже в том случае, если он уже истек.

Возобновлен прием заявлений о выдаче трудовых патентов. Трудовые мигранты могут обратиться за получением патента без обязательного выезда за пределы РФ.

В середине марта стало известно, что российские дипломатические представительства за рубежом временно приостанавливают оформление виз.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».