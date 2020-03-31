Взрыв газа прогремел в жилом доме в Красноярске, погиб один человек

Красноярск, 31 марта. Управление МЧС по Красноярскому краю сообщило о взрыве газа в жилом многоквартирном доме, один человек погиб.

По предварительным данным, хлопок газа произошел на третьем этаже многоквартирного дома, после чего начался пожар, охвативший две квартиры на площади около 70 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы вывели из здания 20 человек.

В результате взрыва обрушилась стена. Сообщается об одном погибшем. На месте ЧП продолжают работать пожарные и спасатели, подробности инцидента уточняются.

Ранее «Известия» сообщили о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, там после случившегося также начался сильный пожар.