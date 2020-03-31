Американский торгпред Лайтхайзер указал на слабое место США

Вашингтон, 31 марта. Кризис, вызванный коронавирусом, проявил уязвимость США из-за чрезмерной зависимости от поставок дешевых медицинских товаров из других государств, сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер во время видеоконференции с министрами стран G20.

«Чрезмерная зависимость от других стран как источника дешевых медицинских товаров и материалов создала стратегическую уязвимость для нашей экономики», — заявил Лайтхайзер.

По словам торгпреда, сейчас Вашингтон поощряет диверсификацию цепочек поставок и стимулирует рост собственного производства.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что внутри страны оказалось много лишней медицинской продукции, которая на данный момент не нужна. Он принял решение передать ее в качестве помощи Италии.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 160 тыс. инфицированных коронавирусом. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зараженных.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.