Назван «печальный сценарий» карантина в России

Москва, 31 марта. Врач-терапевт, медицинский директор фармкомпании «НоваМедика» Захар Лейкин озвучил «печальный сценарий» развития пандемии коронавируса в России: режим самоизоляции может продлиться до полутора лет.

В интервью Антону Красовскому на RT Лейкин обратил внимание на тот факт, что для того, чтобы пандемия COVID-19 пошла на спад, иммунитет должен выработаться у 70% населения. Часть из этих людей переболеет коронавирусом, для других разрабатывается вакцина, на создание которой может уйти до полутора лет. Все это время будет необходимо соблюдать режим изоляции.

«В самом печальном сценарии — да. Именно так может и быть», — заявил специалист.

На удивленный вопрос ведущего Лейкин отметил, что в начале вспышки COVID-19 не верил, что может быть такое число заразившихся, но теперь есть все основания для таких «печальных» прогнозов.

По мнению врача, в России пик эпидемии выпадет на середину апреля. По грубым подсчетам, он прогнозирует порядка 20 тыс. заразившихся. Стабилизируется ситуация в середине — конце июля.

«Так показывает динамика китайской эпидемии. Другие сценарии мы не можем оценить, потому что только в этой стране эпидемия уже достигла спада», — пояснил он.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Согласно последним данным, передавала «Газета.ру», во всем мире коронавирусом заражены более 776 тыс. человек, скончались — 37 126. В России диагноз подтвержден у 1 837 пациентов, 17 человек умерли, 66 — уже вылечились.