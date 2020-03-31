Грозный, 31 марта. Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а население республики их одобряет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, жители Чечни одобрительно относятся к принятым мерам, в том числе ограничению пребыванию на улице.

«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!». И мы знаем, как это сделать», — пишет Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале.

Он говорит, что в республике достаточно запасов продовольствия, цены остаются на прежнем уровне, а магазины работают в привычном режиме. В Чечне приостановлена работа спорткомплексов, ресторанов, развлекательных центров и салонов красоты.

С 28 марта власти региона ужесточили карантин, ограничив передвижение через административные границы Чечни. Введены ограничения и на въезд в столицу республики — Грозный.

Ранее Рамзан Кадыров опроверг слухи о якобы применении силовых мер в отношении нарушителей карантина в республике, вызванных вирусным видеороликом из социальных сетей.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».