Небензя уличил Израиль в продолжении «поселенческой активности»

Нью-Йорк, 31 марта. Коронавирус не мешает Израилю разрабатывать планы по продолжению поселенческой активности на Западном берегу реки Иордан, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В понедельник состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. В том числе обсуждался палестинский вопрос. В своем выступлении Небензя не без сожаления отметил, что «даже коронавирус не мешает разрабатывать планы по продолжению поселенческой активности, сносу палестинской недвижимости».

«Не прекращаются и столкновения, которые ведут к жертвам среди палестинцев», — заявил он.

Постпред РФ добавил, что российская сторона считает критически важным, чтобы в сегодняшних условиях стороны не предпринимали провокационных действий.

Согласно данным на 30 марта, в Израиле зафиксировано 4247 заражений COVID-19, скончались 15 пациентов. У советника главы правительства по связям с религиозным сектором и парламентом Ривки Палух диагностировали коронавирус. Премьер-министр Беньямин Нетанияху и его окружение пройдут дополнительное тестирование.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о подготовке нового плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, который он сам назвал «сделкой века». Вашингтон предлагает удвоить территории Палестины и оказать ей помощь при создании собственного государства, но в то же время Израилю достается весь Иерусалим со всеми святынями. Палестинцы выступили однозначно против предложения Трампа.